VIDEO Sinner-Tsitsipas 6-4, 6-4, sintesi ATP Finals: vittoria in scioltezza per l’italiano

Jannik Sinner ha fatto il suo esordio al Pala Alpitour di Torino con una vittoria. La terza edizione italiana delle ATP Finals si apre nel segno del tricolore e del numero 4 del mondo, acclamato in maniera ben udibile nell’arena coperta più grande d’Italia: il 6-4 6-4 contro Stefaons Tsitsipas è un bel viatico per iniziare.

Un break per set, e tanto basta al numero 1 azzurro per debuttare senz’alcun problema in questa situazione che lo vede partire con i galloni di grande protagonista. Ed è già questa una grandissima differenza rispetto al passato dei giocatori italiani, se si esclude lo sfortunatissimo 2021 di Matteo Berrettini che le sue chance di andare in semifinale le avrebbe avute senza l’infortunio.

Ora la prospettiva, a prescindere dai giorni in cui li affronterà, ha due nomi: quelli di Novak Djokovic e Holger Rune. Il serbo e il danese hanno un’immensa differenza di esperienza nell’evento di fine anno (e il primo è a caccia del settimo titolo, che farebbe storia), ma con questo Sinner si può davvero sperare di vedere tanto di buono.

Va ricordato, peraltro, che per Jannik questo è il secondo successo indoor, e terzo in assoluto, nei confronti di Tsitsipas. Per certi versi, è anche il più netto. Non per il punteggio, che non lo è, ma per la maniera in cui si è reso letteralmente inavvicinabile dal suo avversario, mai in situazione tranquilla sul campo.

HIGHLIGHTS SINNER-TSITSIPAS, ATP FINALS 2023



Foto: LaPresse