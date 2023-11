LIVE Real Madrid-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: emiliano in Spagna per il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Real Madrid-Virtus Bologna, sesta giornata dell’Eurolega di basket 2023!

Le V-nere si presentano al cospetto dei campioni d’Europa in carica dopo quattro vittorie consecutive – ed un solo ko, che li mantengono al terzo posto in classifica dietro proprio ai Blancos e al Barcellona. La squadra di coach Luca Banchi non ha concesso nessuno sconto nemmeno all’Efes Istanbul, caduto alla Segafredo Arena la settimana scorsa sotto i colpi di uno scatenato Tornike Shengelia (19 punti).

Il Real Madrid vuole continuare a dettare legge in Eurolega, forte dei cinque successi maturati in altrettante partite fin qui disputate nella massima competizione continentale per club. Coach Mateo ha a disposizione un roster pieno zeppo di stelle, a cominciare dai due playmaker Facundo Campazzo e Sergio Rodríguez mentre sotto il ferro Walter Tavares e Vincent Poirier cercheranno di mostrare i muscoli contro Shengelia e Mickey.

Palla a due che verrà alzata al Wizink Center di Madrid (Spagna) alle ore 20:45. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

