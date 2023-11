LIVE Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Valencia, settima giornata di andata della regular season di Eurolega. Gli uomini di coach Ettore Messina vanno a caccia di una vittoria al Forum per svoltare la stagione europea.

L’Olimpia Milano andrà a caccia di una vittoria in grado di far decollare un’annata finora partita male per gli uomini di Ettore Messina. 1-5 il record dell’Armani in Eurolega fino a questo punto, con la compagine meneghina uscita praticamente sempre sconfitta dal campo in Europa fatta eccezione per l’unico successo arrivato proprio al Forum con avversario l’Olympiakos.

In Lombardia arriverà un Valencia reduce invece da uno start esattamente opposto a quello dell’Olimpia. La squadra di coach Alex Mumbru è infatti stata protagonista di cinque vittorie e una sola sconfitta in queste prime sei giornate di Eurolega ed è reduce da due vittorie consecutive nella massima competizione cestistica continentale per club con Zalgiris Kaunas in trasferta e Alba Berlino in casa.

