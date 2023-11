Basket, la Virtus Bologna fa visita al temibile Real Madrid in Eurolega: per vincere servirà una grande impresa

Domani sera la Virtus Bologna disputerà la settima giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024. I ragazzi di Luca Banchi sfideranno in trasferta (al Wizink Center) il temibilissimo Real Madrid alle ore 20:45, in un match che si preannuncia davvero ricco di equilibrio e spettacolo.

Il Real Madrid, che è attualmente primo nella massima competizione europea per club con cinque vittorie in altrettante partite (da segnalare che la compagine di Chus Mateo ha da recuperare un match dopo il rinvio della sfida con il Maccabi Tel Aviv a causa degli scontri tra Israele e Palestina), parte decisamente favorito sulla carta per questa partita, ma la squadra emiliana ha finora dimostrato grandi cose in Europa e sicuramente non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro adesso. Dopo cinque successi consecutivi (in seguito alla sconfitta nella prima giornata contro lo Zalgiris), le V Nere cercheranno dunque il grande colpaccio in casa della squadra detentrice del titolo.

Giusto per rendere meglio l’idea della difficoltà del match di domani, va sottolineato che per adesso il Real Madrid ha vinto tutte le partite di questa stagione tra Supercoppa spagnola, campionato spagnolo ed Eurolega (16 successi in tutto). Un qualcosa di davvero incredibile, che è stato possibile grazie a un roster di grandissima qualità. I migliori fino a qui in Europa sono stati Guerschon Yabusele (12.0 punti e 5.8 rimbalzi di media a partita), Facundo Campazzo (10.6 punti e 8.2 assist), Gabriel Deck (12.2) e il centro Vincent Poirier (12.6 punti e 5.6 rimbalzi), ma hanno dato un grosso contributo anche Sergio Llull (8.8), Fabien Causeur (9.3) e Mario Hezonja (9.6 punti e 4.6 rimbalzi).

La Virtus Bologna dovrà cercare di arginare soprattutto i giocatori appena citati, ma anche elementi come Dzanan Musa e l’esperto Sergio Rodriguez (ex Olimpia Milano) andranno tenuti assolutamente sott’occhio. Al contempo, alla squadra emiliana servirà una prestazione perfetta da parte di tutti gli interpreti, a partire dai big della squadra (finora i migliori in Eurolega sono stati Tornike Shengelia, con una media di 18.5 punti, 4.8 rimbalzi e 4.3 assist a partita, e il solito Marco Belinelli, con 13.3 punti a match), fino ad arrivare alle seconde linee, che dovranno farsi trovare pronte quando chiamate in causa. Solo così si potrà puntare all’impresa contro l’attuale capolista.

