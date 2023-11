Ordine d’arrivo MotoGP, GP Valencia 2023: Francesco Bagnaia trionfa ed è campione del mondo! Martin cade

Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo è andata in scena molto combattuta fin dalla partenza. I piloti si sono trovati a fronteggiare un contesto molto difficile: da un lato le complessità della pista e dall’altro la gestione delle gomme. Il tutto condensato in 27 giri.

Si partiva in una situazione di classifica molto particolare. Francesco Bagnaia arrivava all’appuntamento qatariano con 21 punti di margine nei confronti di uno scatenato Jorge Martin. L’iberico ha un po’ faticato nel corso delle prove libere, ma ha comunque messo in mostra un potenziale sulla Ducati Pramac considerevole. Per Pecco, la necessità di arrivare davanti e allungare in graduatoria.

Nella Sprint Race di ieri, però, Bagnaia ha dovuto mandar giù un boccone amaro, considerando il suo quinto posto e il primo di Martin. Con questo risultato, lo spagnolo si è portato a -14 dal piemontese. Il target di quest’ultimo era quello quantomeno di confermare questo ordine d’arrivo per confermarsi campione.

Un tema prima della gara era quello del possibile inserimento di altri interpreti nel duello iridato. L’Aprilia, in particolare, ha fatto vedere cose interessanti, sfruttando anche le caratteristiche del nuovo asfalto. A causa della tanta sabbia in pista, non è stato facile trovare la quadra, ma la moto di Noale ha permesso ai propri alfieri di avere un buon feeling.

ORDINE ARRIVO GP VALENCIA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

3. Johann Zarco (Ducati)

4. Brad Binder (KTM)

5. Raul Fernandez (Aprilia)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Yamaha)

8. Aleix Espargaro (Aprilia)

9. Luca Marini (Ducati)

10. Maverick Vinales (Aprilia)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Takaaki Nakagami (Honda)

RITIRATI

Pol Espargaro (GasGas)

Alex Rins (Honda)

Enea Bastianini (Ducati)

Jorge Martin (Ducati)

Marc Marquez (Honda)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Augusto Fernandez (GasGas)

RISULTATI E CLASSIFICA GP VALENCIA MOTOGP 2023

1. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

3. 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

4. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

5. 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

6. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

7. 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

8. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

9. 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

10. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

12. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

13. 40 Takaaki NAKAGAMI LCR JPN Honda IDEMITSU HONDA

14. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA

RITIRATI

44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

Alex RINS ESP LCR Honda IDEMITSU HONDA

23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

Foto: LaPresse