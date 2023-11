MotoGP, Martin cade dopo il tamponamento a Marquez: Bagnaia campione del mondo!

Primi giri decisamente agitati quelli del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito dedicato a Ricardo Tormo, Jorge Martin è finito fuori gara e, nei fatti, ha consegnato il secondo titolo mondiale consecutivo a Francesco Bagnaia.

Troppa la foga dell’iberico, non in grado di gestire la pressione di una corsa così importante. Scattato dalla pole-position per la penalità a Maverick Vinales, Bagnaia si è portato subito in testa e Martin si è messo in marcatura del centauro italiano.

Nel secondo giro, l’iberico ha azzardato una frenata troppo profonda in curva-1, con il rischio di tamponare Pecco. Rientrato in pista in maniera anche un po’ scriteriata, Martin si è trovato in ottava posizione.

Infilando alcuni avversari, lo spagnolo si è confrontato con l’Aprilia di Maverick Vinales, forzando la staccata e prendendosi la sua posizione. In scia alla Honda di Marc Marquez il crash nella quinta tornata: altra frenata super azzardata di Martin in curva-4 e tamponamento chiaro ai danni di Marc, volato letteralmente per aria e finito nella ghiaia. Gara finita per entrambi e Bagnaia campione del mondo.

Foto: LaPresse