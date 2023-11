VIDEO MotoGP, la caduta di Martin a Valencia: tamponato Marquez, Bagnaia campione!

E’ stata una caduta nelle prime fasi di gara a decidere le sorti del Mondiale 2023 di MotoGP: lo spagnolo Jorge Martin, che inseguiva Francesco Bagnaia con 14 punti di ritardo, è finito nella ghiaia assieme al connazionale Marc Marquez.

Francesco Bagnaia, che in quel momento era in testa alla gara, avendo comunque la possibilità di arrivare quinto al traguardo per laurearsi campione indipendentemente dal risultato del suo competitor per il titolo iridato, ha vinto dunque il Mondiale 2023.

MORE AND MORE AND MORE DRAMA! IT'S OVER! 😱😱😱@88jorgemartin and @marcmarquez93 CRASH OUT! The @pramaracing IS OUT OF CONTENTION 💥#ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/tp9XYIux56

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023