F1, Charles Leclerc: “Peccato non aver chiuso secondi nella costruttori, ma il team ha fatto il possibile”

Charles Leclerc ha dato tutto in questo finale di stagione: il monegasco della Ferrari chiude con un secondo posto nel Gran Premio di Abu Dhabi, non riuscendo comunque a portare la Rossa al secondo posto della classifica costruttori.

Questa la sua analisi nel post-gara: “Abbiamo deciso sono negli ultimi minuti di farci passare da Perez perché Checo aveva questa penalità di cinque secondi, quindi volevamo aiutarlo perché finisse davanti a Russell dandogli un po’ di scia, ma purtroppo non è bastato”.

“Da una parte sono molto contento perché in un weekend come questo non potevamo fare niente di meglio, non eravamo i secondi più veloci, ma abbiamo fatto tutto alla perfezione: qualifiche, strategia e passo. E’ un peccato aver concluso al terzo posto della classifica costruttori, era l’unica cosa che contava in questo finale di stagione, ma voglio ringraziare il team per aver lavorato dalla prima all’ultima gara e aver fatto dei progressi incredibili in una stagione in salita”.

“Volevo provare a prendere il primo posto in partenza, ma sappiamo che in gara ci manca un po’ di passo rispetto a loro, quindi Max ci avrebbe risorpassato. Non ho perso tempo in quel duello perché volevo battere la Mercedes, ma non ci siamo riusciti“.

Foto: Lapresse