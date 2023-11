MotoGP, Bagnaia e Martin a confronto in qualifica e nella Sprint di Lusail. Snodo cruciale per il Mondiale

Dopo un venerdì abbastanza interlocutorio, quest’oggi entra definitivamente nel vivo il weekend di Lusail per quanto riguarda lo scontro diretto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per il titolo nel Mondiale MotoGP 2023. La giornata di sabato prevede infatti lo svolgimento delle qualifiche e della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultimo round della stagione.

Pecco guida la classifica generale con un vantaggio di 14 punti su Martinator, ma entrambi hanno fatto un po’ di fatica nelle libere di ieri e saranno chiamati ad un bel passo avanti per battagliare nelle posizioni di vertice sul giro secco e soprattutto sulla lunga distanza, tenendo in considerazione le problematiche delle gomme legate al poco grip e alle alte temperature.

Il piemontese del team ufficiale Ducati ha terminato le pre-qualifiche in ottava piazza subito alle spalle (per 7 millesimi) del suo rivale spagnolo del Team Pramac, evitando quindi il terribile imbuto del Q1 e presentandosi direttamente in Q2 con l’ambizione di conquistare un posto nelle prime due file in griglia per la Sprint ed il Gran Premio.

Stesso discorso ovviamente per il campione mondiale Moto3 del 2018, costretto però ad inseguire in campionato e con la conseguente necessità di restare sempre là davanti per mettere sotto pressione l’avversario e non lasciare per strada punti preziosi. In mezzo al duello tra Bagnaia e Martin si potranno inserire diversi altri protagonisti del fine settimana di Lusail come le Aprilia, la KTM di Brad Binder e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Credit: MotoGP.com Press