MotoGP, quando la prossima gara? GP Qatar 2023: programma, orari, tv, calendario 17-19 novembre

Il Motomondiale saluta definitivamente l’Estremo Oriente e si riavvicina all’Europa. Prima di tornare nel Vecchio Continente, si farà però scalo nel Golfo Persico. Il weekend del 17-19 novembre sarà infatti dedicato al Gran Premio del Qatar, penultimo round della stagione 2023.

In un certo senso, si torna alle origini. L’appuntamento di Lusail, nato nel 2004, si correva inizialmente in autunno. Durò poco, poiché l’evento venne ben presto traslato a fine inverno o in primavera, diventando sede fissa dell’opening di ogni nuovo campionato. L’anno corrente rappresenta un’eccezione dovuta ai lavori di ammodernamento che hanno interessato l’autodromo in vista dell’approdo della F1.

La particolarità del GP del Qatar è quella di essere l’unico a disputarsi in notturna. Nel 2022 si corse a marzo. In MotoGP vinse, tra la sorpresa generale, Enea Bastianini (Ducati Gresini) davanti a Brad Binder (Ktm) e Pol Espargarò (Honda). Nel corso di quella gara, Francesco Bagnaia finì a terra e trascinò con sé Jorge Martin… Cosa succederà nel 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Qatar in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Qatar. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint e alla Gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, viceversa, il GP qatariota sarà proposto in differita. Non ci sarà inoltre modo di vedere in chiaro le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento di Lusail potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP QATAR 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-12.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 12.50-13.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 13.45-14.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 16.15-16.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 17.05-17.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 18.00-19.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 18 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.00, Moto3, Prove libere 3

Ore 12.15-12.45, Moto2, Prove libere 3

Ore 13.00-13.30, MotoGP, Prove libere 2

Ore 13.40-14.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14.05-14.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.50-16.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 16.15-16.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 16.45-17.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 17.10-17.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 18.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 19 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 13.40, MotoGP, Warm Up

Ore 15.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 16.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 18.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: MotoGPpress.com