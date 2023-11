MotoGP, Alex Marquez si impone nella Sprint di Sepang davanti a Martin. 3° Bagnaia

Alex Marquez sfodera la miglior prestazione della carriera sull’asciutto e vince con autorità la Sprint Race del Gran Premio di Malesia 2023, valevole come diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della seconda affermazione nella mini-gara del sabato per lo spagnolo del Team Gresini, dopo il trionfo di Silverstone sul bagnato.

Il fratello minore di Marc è stato efficace sin dai primi giri sulla pista di Sepang, effettuando degli ottimi sorpassi e facendo il vuoto nel finale con un ritmo impressionante in sella alla sua Ducati GP22. Completano la top3 i due grandi rivali per il titolo iridato, con Jorge Martin che si è piazzato in seconda posizione guadagnando due punticini sul leader del campionato Francesco Bagnaia.

Pecco, partito dalla pole position e in testa per oltre metà Sprint, ha pagato dazio negli ultimi giri subendo i sorpassi di Alex e Martinator per poi riuscire perlomeno a difendere la terza piazza dal compagno di squadra Enea Bastianini (4° e finalmente in ripresa) e dalla KTM di uno scatenato Brad Binder (5° con una progressione che fa ben sperare in vista di domani).

In zona punti (quindi tra i primi 9) anche l’altra KTM ufficiale di Jack Miller, oltre alle Ducati di Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Luca Marini. Al termine della Sprint di Sepang, Bagnaia resta al comando della generale con un margine di 11 punti su Martin, 83 su Bezzecchi, 142 su Binder, 198 su Aleix Espargarò e 200 su Zarco.

CLASSIFICA SPRINT GP MALESIA MOTOGP 2023

1 12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’58.713 166.4

2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 20’00.302 166.2 1.589

3 7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’01.747 166.0 3.034

4 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’01.955 166.0 3.242

5 5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’02.023 166.0 3.310

6 4 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’03.031 165.8 4.318

7 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 20’04.020 165.7 5.307

8 2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 20’04.214 165.7 5.501

9 1 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 20’05.133 165.5 6.420

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’05.954 165.4 7.241

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’07.488 165.2 8.775

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20’08.708 165.0 9.995

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’08.780 165.0 10.067

14 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20’09.356 165.0 10.643

15 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20’09.718 164.9 11.005

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’10.624 164.8 11.911

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 20’12.304 164.6 13.591

18 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 20’13.771 164.4 15.058

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 20’14.728 164.2 16.015

20 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 20’22.197 163.2 23.484

21 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 20’23.643 163.0 24.930

22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aruba.it Racing DUCATI 20’35.214 161.5 36.501

23 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’39.307 161.0 40.594

