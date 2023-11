Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2023: Enea Bastianini domina a Sepang! Bagnaia batte Martin e va sul podio

Calato il sipario sul GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Sepang si è assistito a una gara decisamente lottata in cui i piloti hanno dato fondo a tutto quello che avevano nel loro pacchetto per massimizzare la propria prestazione. Un circuito non facile da affrontare, caratterizzato da accelerazioni e frenate in cui è stato necessario gestire al meglio le gomme, per non perdere in termini di trazione in uscita dalle curve.

Si era reduci dal riscontro della Sprint Race dove Alex Marquez aveva ottenuto un successo significativo davanti a Jorge Martin e a Francesco Bagnaia. Nel duello tra Pecco e lo spagnolo, quest’ultimo ha rosicchiato un paio di punti in classifica e si è portato a -11 nella graduatoria complessiva. Una situazione non semplice per il pilota della Ducati ufficiale.

Bagnaia partiva dalla pole-position e l’intenzione era quella di non avere il medesimo problema nella gestione delle gomme. In tutto questo, Enea Bastianini, dalla prima fila, poteva rappresentare un valido aiuto per il campione del mondo in carica. In tutto questo le due KTM di Brad Binder e di Jack Miller erano in agguato.

Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP della Malesia 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Sepang:

RISULTATI E CLASSIFICA GP MALESIA MOTOGP 2023

1. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

3. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

4. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

5. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

6. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

7. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

8. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

9. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

10. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

11. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

12. Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

13. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

14. Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

15. Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

16. Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA

17. Alvaro Bautista SPA Ducati Aruba.it Racing DUCATI

18. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

RITIRATI

Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

Foto: Valerio Origo