MotoGP, Alex Marquez: “Ci ho provato a vincere, ma Bastianini è stato più forte oggi”

Alex Marquez non completa la doppietta dopo il successo di ieri nella Sprint ma può comunque sorridere per il suo secondo posto odierno nel Gran Premio di Malesia 2023, valido come terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il centauro iberico del Team Gresini conquista così il secondo podio dell’anno dopo Silverstone, arrivando al traguardo davanti ai contendenti per il titolo iridato (Bagnaia e Martin) e alle spalle del solo Enea Bastianini.

“Io ci ho provato, ho cercato di dare tutto quello che avevo. Fisicamente sono al limite. Non riesco quasi neanche a parlare. Sono molto contento per il weekend che abbiamo fatto. Ringrazio il team che mi ha dato una moto perfetta. Non abbiamo vinto oggi, ma Enea è stato migliore di noi“, il primo commento a caldo del ducatista spagnolo dopo la gara.

“Dobbiamo essere soddisfatti e continuare a lavorare per il futuro. A livello personale comunque è stato un weekend positivo. Abbiamo raggiunto un livello molto alto, dobbiamo provare a mantenerlo fino a Valencia“, conclude Alex guardando avanti verso le ultime tappe del 2023 e soprattutto in prospettiva 2024 quando dovrà fare i conti con il fratello Marc come compagno di squadra.

