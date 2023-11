MotoGP, Enea Bastianini rinasce e domina il GP di Malesia. Bagnaia 3° dopo un corpo a corpo con Martin

Un anno dopo il suo ultimo podio, Enea Bastianini rinasce proprio a Sepang e vince addirittura il Gran Premio di Malesia 2023, diciottesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Quinto successo della carriera in top class (l’11° nel Motomondiale contando anche Moto2 e Moto3) per il romagnolo del team ufficiale Ducati, che torna finalmente al vertice mettendosi alle spalle un’annata da dimenticare tra infortuni e grandi difficoltà di feeling e guida con la GP23.

“Bestia” si è imposto sul tracciato malese da dominatore, prendendo la prima posizione in partenza e non lasciandola più fino alla bandiera a scacchi grazie ad un ritmo velocissimo e ad una buona gestione degli pneumatici che gli ha consentito di mantenere sempre un discreto margine di sicurezza nei confronti del compagno di marca Alex Marquez.

Lo spagnolo del Team Gresini non è stato in grado di bissare l’affermazione di ieri nella Sprint, dovendosi accontentare comunque di una piazza d’onore importante che eguaglia il suo miglior risultato in gara nella classe regina. Poker Ducati completato in Malesia dai due contendenti per il titolo mondiale, con Francesco Bagnaia che è salito sul terzo gradino del podio avendo la meglio sul rivale Jorge Martin.

Pecco e Martinator si sono resi protagonisti di un bel duello allo start e nei primi giri, con alcuni sorpassi e controsorpassi da brivido, ma alla lunga il piemontese ha messo in evidenza un passo superiore anche grazie ad una gestione intelligente delle gomme nelle fasi iniziali. A sorpresa il primo pilota non Ducati al traguardo è stato Fabio Quartararo con la Yamaha in quinta piazza davanti a Marco Bezzecchi (6°) e all’altra M1 di Franco Morbidelli. Chiudono la top10 Jack Miller su KTM ed i ducatisti azzurri Fabio Di Giannantonio e Luca Marini.

Quando mancano due gare e due Sprint al termine del campionato, Bagnaia riallunga dunque a +14 nella generale su Martin e a +89 su un Bezzecchi ormai fuori dai giochi per il titolo anche a livello aritmetico.

CLASSIFICA GP MALESIA MOTOGP 2023

1 Enea BASTIANINI 23 39:59.137 39:59.137 2:01.017 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Alex MARQUEZ 73 1.535 1.535 2:00.722 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 3 Francesco BAGNAIA 1 2.027 3.562 2:01.270 Ducati Lenovo Team Ducati 4 Jorge MARTIN 89 6.964 10.526 2:02.036 Prima Pramac Racing Ducati 5 Fabio QUARTARARO 20 4.474 15.000 2:01.081 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 6 Marco BEZZECCHI 72 1.946 16.946 2:01.374 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Franco MORBIDELLI 21 1.607 18.553 2:01.213 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Jack MILLER 43 0.651 19.204 2:01.650 Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.195 19.399 2:01.680 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 10 Luca MARINI 10 0.341 19.740 2:00.868 Mooney VR46 Racing Team Ducati 11 Maverick VIÑALES 12 1.449 21.189 2:01.597 Aprilia Racing Aprilia 12 Johann ZARCO 5 2.409 23.598 2:01.548 Prima Pramac Racing Ducati 13 Marc MARQUEZ 93 3.481 27.079 2:02.276 Repsol Honda Team Honda 14 Augusto FERNANDEZ 37 1.861 28.940 2:01.732 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 15 Pol ESPARGARO 44 0.909 29.849 2:01.683 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 16 Iker LECUONA 27 21.111 50.960 2:04.105 LCR Honda Honda 17 Alvaro BAUTISTA 19 2.604 53.564 2:03.218 18 Takaaki NAKAGAMI 30 48.598 1:42.162 2:02.008 LCR Honda Honda NC Brad BINDER 33 -17:49.882 2:00.712 Red Bull KTM Factory Racing KTM NC Aleix ESPARGARO 41 -23:47.699 2:00.305 Aprilia Racing Aprilia NC Raul FERNANDEZ 25 -27:47.432 2:00.634 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia NC Miguel OLIVEIRA 88 -29:47.131 2:00.625 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia NC Joan MIR 36 -31:49.397 2:00.539 Repsol Honda Team Honda

Credit: MotoGP.com Press