Moto3, GP Qatar 2023: Oncu precede Masià nella FP1, tre italiani in top 14

Deniz Oncu sale in cattedra in occasione della prima sessione di prove libere del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. Il turco, facendo i conti con una pista molto sporca e scivolosa causa sabbia, si è reso artefice di un segmento molto propositivo, in cui è riuscito a strappare il miglior tempo a un minuto dalla bandiera a scacchi.

Il turco in sella alla Red Bull KTM Ajo nello specifico ha registrato un crono di 2:09.404, precedendo il leader della classifica piloti Juame Masià (Leopard Racing) che, dimostrando comunque un stato di forma buono, si è attestato al secondo posto con un gap di 0.413. Terzo poi un ottimo Diogo Moreira (MT Helmets – MSI), a 0.823.

Inizio oltremodo traballante invece per il rivale di Masià in ottica titolo, Ayumi Sasaki (Liqui Moly Husqvarna), il quale si è dovuto accontentare della 26ma piazza a 3.444, pagando in modo particolare le condizioni del tracciato e cadendo a pochi minuti dalla fine.

Sono tre invece i piloti italiani attualmente in top 14. Il migliore è Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), sesto a 1.352. Dentro anche Romano Fenati (Rivacold Snipers Team), decimo a 1.642, davanti a Fiilppo Farioli (Red Bull KTM Tech3), undicesimo a 1.643. Fuori invece Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse), diciassettesimo a 2.497, e Stefano Nepa (Angeeluss MTA Team), 21° a 2.886.

