F1 in tv, GP Las Vegas 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del fine settimana dell’attesissimo Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit andrà in scena uno ei weekend che susciterà il maggiore interesse dell’intera stagione.

La città del Nevada, capitale del gioco d’azzardo, sarà il palcoscenico ideale per uno degli appuntamenti più glamour del calendario. Il tracciato vede quasi esclusivamente strade urbane, tranne il tratto tra le curve 17 e 4, ovvero la zona del paddock e della pit lane, che è permanente. Si percorre in senso antiorario ed è lungo 6 201 metri, dietro solo alla lunghezza del circuito di Spa-Francorchamps.

La pista localizzata a Paradise, propone 17 curve, 11 a sinistra e 6 a destra, e offre due zone per l’utilizzo del Drag Reduction System. I tre rettilinei sono ubicati sulla Koval Lane, sulla Las Vegas Strip e sull’Harmon Avenue. Il secondo è il più lungo e misura 1 920 m; su di esso si raggiunge una velocità stimata di 342 kmh.

Il Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche (sabato ore 11.45) e gara (ore 14.00). In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it (qualifiche e gara). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del fine settimana, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023 (orari italiani)

Venerdì 17 novembre

Ore 05.30-06.30 Prove libere 1

Ore 09.00-10.00 Prove libere 2

Sabato 18 novembre

Ore 05.30-06.30 Prove libere 3

Ore 09.00-10.00 Qualifiche

Differita qualifiche su TV8: ore 11.45

Domenica 19 novembre

Ore 07.00 Gran Premio di Las Vegas

Differita gara su TV8: ore 14.00

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse