F1, GP Las Vegas 2023: risultati e classifica FP1. Leclerc davanti a tutti prima dell’interruzione

Dopo pochi giri arriva subito il primo contrattempo del weekend di gara per la Formula Uno in quel di Las Vegas sull’inedito Strip Circuit, che ospita il penultimo round stagionale del Mondiale 2023. La cornice di cemento attorno ad un tombino è crollata con il passaggio delle vetture, danneggiando il fondo dell’Alpine di Esteban Ocon e della Ferrari di Carlos Sainz.

La SF-23 dello spagnolo si è addirittura spenta, fermandosi in pista e provocando la bandiera rossa dopo meno di 10 minuti. Una sospensione rivelatasi definitiva, con la FP1 che non è mai ripresa per evidenti motivi di sicurezza legati al ripristino del tombino incriminato e ad un controllo approfondito di tutti gli altri tombini presenti sul tracciato.

Da capire a questo punto come evolverà il programma odierno, con la seconda sessione di libere pianificata inizialmente per le ore 9 italiane che rischia di subire delle modifiche. La durata della FP2 potrebbe essere portata da 60 a 90 minuti, per consentire ai piloti di recuperare almeno parzialmente il tempo perso in FP1, ma prima gli organizzatori dovranno ispezionare attentamente tutti i tombini del circuito.

CLASSIFICA FP1 GP LAS VEGAS F1 2023

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:40.909 4

2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:43.446 +2.537s 4

3 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.261 +3.352s 4

4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:44.397 +3.488s 4

5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:45.365 +4.456s 5

6 63 George Russell MERCEDES 1:45.497 +4.588s 4

7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:45.824 +4.915s 4

8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:45.908 +4.999s 5

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:46.793 +5.884s 4

10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:47.147 +6.238s 5

11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:48.253 +7.344s 5

12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:48.513 +7.604s 4

13 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:48.650 +7.741s 4

14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:48.822 +7.913s 5

15 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:48.947 +8.038s 3

16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 2

18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 2

19 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 2

Foto: Lapresse