F1, i precedenti della Ferrari a Las Vegas. I due GP degli anni ’80 furono oltremodo deludenti

La Ferrari e Las Vegas hanno un rapporto pessimo. Chiaramente non ci sono precedenti sul tracciato che verrà affrontato per la prima volta nell’imminente fine settimana. Cionondimeno, nell’iconografica città del Nevada si è già corso due volte, seppur nell’anacronistico contesto del parcheggio del Caesars Palace, uno dei casino più famosi della Capitale Mondiale dell’Intrattenimento. In ambo i casi, la Scuderia di Maranello non ha raccolto nulla.

Nelle qualifiche del 1981, l’irriducibile Gilles Villeneuve issò la sua scorbutica 126 CK addirittura alla terza casella. Dopodiché, in gara, si batté come un leone sino al ritiro per un problema all’iniezione. Viceversa, il compagno di squadra Didier Pironi visse un weekend anonimo a causa di magagne meccaniche di ogni tipo. Il francese riuscì a vedere la bandiera a scacchi, ma mestamente nono e a due giri dal vincitore Alan Jones!

Nel 1982 andò ancora peggio. Mario Andretti e Patrick Tambay si qualificarono in quarta fila, ma il transalpino, afflitto da acuti dolori al collo provocati da un’ernia del disco, non prese neppure il via. Il leggendario italo-americano si barcamenò tra la quinta e la settima piazza sino a quando la rottura di una sospensione sulla sua 126C2 lo obbligò a fermarsi.

Insomma, il Cavallino Rampante a Las Vegas non ha raccolto proprio nulla. Un piazzamento fuori dalla zona punti, due ritiri e un forfait! Dunque, in questo 2023, c’è tutto lo spazio per far meglio di quanto compiuto nei famigerati “GP del Ceasars Palace”. In linea teorica, è sufficiente un’ottava posizione per incamerare il miglior di GP di sempre nel Nevada!

Foto: La Presse