LIVE F1, GP Las Vegas 2023 in DIRETTA: bolidi Ferrari, Leclerc precede Sainz! Ma lo spagnolo sarà penalizzato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE FP2

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

F1 SU TV8: ORARIO IN CHIARO SABATO 18 NOVEMBRE

ASSURDA PENALITA’ PER CARLOS SAINZ: GRANDE INGIUSTIZIA A LAS VEGAS

FP1 CANCELLATE! COSA E’ SUCCESSO A LAS VEGAS

LA CLASSIFICA PRIMA DELL’INTERRUZIONE

13.06 La nostra DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Las Vegas finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.

13.05 Questa la classifica della FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:35.265 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.517 4

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.528 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.820 4

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.864 6

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.918 5

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.224 5

8 Lance STROLL Aston Martin+1.231 5

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.398 4

10 Alexander ALBON Williams+1.423 5

11 Lando NORRIS McLaren+1.599 6

12 George RUSSELL Mercedes+1.625 5

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.652 5

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.722 7

15 Pierre GASLY Alpine+1.869 5

16 Esteban OCON Alpine+1.976 4

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.147 4

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.391 5

19 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+2.415 4

20 Logan SARGEANT Williams+2.875 5

13.04 Una giornata funestata dal salto del tombino nella prima sessione di libere che ha annullato il primo turno e rimandato il secondo alle 2.30 locali, per concludersi addirittura alle 4.00.

13.02 Un peccato vedendo questa Ferrari che Carlos Sainz sarà penalizzato di ben 10 posizioni sulla griglia di partenza: questa l’assurda decisione della FIA per aver sostituito la batteria dopo il salto del tombino.

13.00 SI CHIUDE LA SECONDA SESSIONE DI LIBERE! Leclerc e Sainz in testa.

12.59 Davvero un’ottima sessione per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc: un gran passo gara e un giro secco che è stato il migliore.

12.57 Non si migliorano neppure con le gomme soft le due Mercedes.

12.55 1:38.9 per Leclerc, 1:39.1 per Verstappen: sono i due più veloci sul passo gara in questo momento.

12.53 Hamilton con gomma soft prova a migliorare la sua nona posizione attuale.

12.51 1:39.3 per Verstappen che sembra avere ancora il passo migliore in assoluto.

12.49 1:39.6 per Leclerc al quarto giro con gomma media.

12.48 Alonso fa 1:41.464, tre decimi più basso il tempo di Leclerc e Perez con gomma gialla.

12.46 Tutti con gomma media eccetto Bottas che sta girando addirittura con gomma dura.

12.44 In questo finale di sessione ci sarà la simulazione del passo gara.

12.42 In pista Leclerc, Perez e Verstappen: il monegasco è con gomma media.

12.40 Questi i tempi a 20 minuti dal termine:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:35.265 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.517 3

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.528 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.820 3

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.864 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.918 4

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.224 4

8 Lance STROLL Aston Martin+1.231 4

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.398 3

10 Alexander ALBON Williams+1.423 5

11 Lando NORRIS McLaren+1.599 4

12 George RUSSELL Mercedes+1.625 3

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.652 4

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.722 5

15 Pierre GASLY Alpine+1.869 3

16 Esteban OCON Alpine+1.976 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.147 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.391 3

19 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+2.415 3

20 Logan SARGEANT Williams+2.875 5

12.38 In diversi tornano ai box, mentre comincia ora il giro lanciato di Max Verstappen.

12.36 Va lungo Fernando Alonso in curva 12.

12.34 Leclerc si migliora ancora! 1:35.265 per il monegasco che è davanti di oltre mezzo secondo su Alonso.

12.33 Seconda piazza per Fernando Alonso a 97 millesimi da Leclerc.

12.32 Da dietro in diversi sono saliti di colpi: Perez terzo a quattro decimi, Bottas quarto a quattro decimi e mezzo.

12.30 Sainz in seconda posizione a 125 millesimi da Leclerc.

12.29 Tutti in pista i piloti per migliorare i tempi. Verstappen si è messo a mezzo secondo da Leclerc.

12.27 C’è stata evoluzione della pista in questa fase: tempi che stanno migliorando.

12.25 Charles Leclerc! 1:35.696: super giro da parte del monegasco

12.24 Verstappen anticipa Sainz! 1:36.307 per l’olandese che si riprende la testa.

12.23 Bene Sainz che torna al comando con il crono di 1:36.354.

12.21 Perez si migliora e sale in quinta posizione: ancora ci si concentra sul giro secco e non sul passo gara.

12.19 Che giro di Alonso! 1:36.657, è primo! I primi tre sono racchiusi in appena sei millesimi!

12.17 Resta in seconda posizione Hamilton che non si migliora dopo un buon primo settore.

12.16 Questi i tempi parziali di queste FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:36.660 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.003 2

3 Alexander ALBON Williams+0.028 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.082 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.230 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.300 2

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.421 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.526 2

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.350 2

10 Lance STROLL Aston Martin+1.360 3

11 Pierre GASLY Alpine+1.701 2

12 Logan SARGEANT Williams+1.711 3

13 Esteban OCON Alpine+1.730 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.736 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.746 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.789 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.049 3

18 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+2.092 2

19 Oscar PIASTRI McLaren+2.367 4

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.780 3

12.15 Miglioramento per Russell, così come per Alonso, le Ferrari e le Red Bull sono ora ai box.

12.13 Albon sale in terza posizione a 28 millesimi da Leclerc: gran passo per il thailandese della Williams.

12.12 Leclerc in questo momento ha il miglior parziale nel primo e nel secondo settore.

12.11 Leclerc migliora ulteriormente nel primo settore: essendo al nono giro con questa gomma, il passo appare davvero notevole.

12.10 Hamilton in seconda posizione a soli tre millesimi da Charles Leclerc.

12.08 Sono rientrate ai box le due Red Bull, mentre Leclerc continua il suo stint con la gomma soft: è già l’ottavo giro.

12.06 Hamilton in quarta posizione in mezzo alle due Red Bull, sale in sesta Russell.

12.04 Leclerc davanti a Sainz! 1:36.660 per il monegasco.

12.03 Sainz si migliora ulteriormente! 1:36.742: ben quattro decimi di margine su Verstappen.

12.02 Verstappen si inserisce in seconda posizione a un decimo e mezzo da Sainz, davanti a Leclerc.

12.00 Leclerc sale in seconda posizione a due decimi e mezzo da Sainz.

11.59 Sainz! 1:36.984: è il primo a scendere sotto il muro dell’1:37.

11.58 Si stanno notevolmente migliorando Sainz e Perez che potrebbero ritoccare il miglior tempo.

11.56 Gomma soft che si sta comportando bene: lungo è stato lo stint precedente per Leclerc, ben sette giri.

11.54 Torna in pista Leclerc con gomma soft usata.

11.52 Albon si è inserito in terza posizione a tre decimi da Verstappen, mentre quasi tutti sono rientrati ai box.

11.51 Bandiera bianconera per Gasly per aver percorso la pit-lane a velocità troppo elevata.

11.49 Ricordiamo che Carlos Sainz sarà penalizzato di dieci posizioni per aver sostituito la batteria: questa è l’assurda decisione della FIA a seguito del tombino preso dal ferrarista nella FP1.

11.47 Verstappen! Che ritmo all’ottavo giro con gomma media: 1:38.209 e prima posizione.

11.45 Questi i tempi fatti registrare finora:

1 Charles LECLERC Ferrari1:38.325 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.212 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.300 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.551 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.782 1

6 Esteban OCON Alpine+1.572 1

7 Fernando ALONSO Aston Martin+1.690 1

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.975 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.044 1

10 Logan SARGEANT Williams+2.064 1

11 Lance STROLL Aston Martin+2.171 1

12 Alexander ALBON Williams+2.271 1

13 Pierre GASLY Alpine+2.320 1

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+2.484 1

15 George RUSSELL Mercedes+2.514 1

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.587 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.851 1

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+5.062 1

19 Oscar PIASTRI McLaren+5.507 2

20 Lando NORRIS McLaren- – 1

11.44 Bloccaggio per Stroll che causa provvisoriamente la bandiera gialla nel terzo settore.

11.43 Risponde a tono Leclerc con un buon 1:38.325, due decimi di vantaggio su Sainz.

11.42 Notevole il crono di Verstappen con gomma media: 1:38.625. Due decimi e mezzo a Hamilton con differenza di mescola.

11.41 Hamilton scalza la prima piazza a Leclerc: 1:38.876.

11.39 Leclerc migliora ulteriormente il suo tempo: 1:38.917. Quasi di un secondo abbassato il crono di Sainz.

11.38 Leclerc in seconda posizione a un decimo da Sainz: ancora tutti devono studiare la pista e i giri non sono privi di errori.

11.37 Sainz si mette in testa! 1:39.891. Hamilton si mette a mezzo secondo.

11.35 Va lungo Sergio Perez, così come Fernando Alonso che incappa in un bloccaggio.

11.34 Verstappen fa subito segnare il miglior tempo: 1:41.905, ancora più lento di quello di Leclerc nelle FP1.

11.33 Verstappen comincia a girare con gomma media, Norris e Piastri con gomma soft, così come le Ferrari.

11.32 Già in pista Max Verstappen, così come Norris e Piastri.

11.30 SEMAFORO VERDE! Scattano finalmente le FP2 dopo tanta attesa.

11.28 La macchina di Sainz è a posto: lo spagnolo potrà disputare questo turno di libere, cosa che non sarebbe stata possibile in caso di svolgimento all’orario regolare delle libere.

11.24 Si torna a Las Vegas dopo due GP disputati all’inizio degli anni ’80, nel 1981 e nel 1982: furono due gare piuttosto deludenti per la Ferrari.

11.20 Carlos Sainz così come gli altri piloti stanno tornando verso il box: potrebbe essere davvero la volta buona.

11.16 Sessione che durerà comunque 90 minuti nonostante l’inizio alle 2.30: alle 5.00 ora locale la strada dovrà essere riaperta alla normale circolazione.

11.13 Una situazione analoga successe nel 2019 durante le prove libere a Baku a George Russell che guidava ancora la Williams: sempre un tombino e danni simili a quelli di Sainz. Anche in quel caso si trattava di un circuito cittadino.

11.10 Questa la comunicazione ufficiale dell’inizio della sessione alle 2.30 ora locale:

RACE CONTROL: Free practice 2 will start at 02:30 local time #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/bdAA8hPhuI

11.06 Inoltre arriva anche l’ufficialità della penalizzazione di Sainz di dieci posizioni sulla griglia di partenza: nessuna deroga per la sostituzione della batteria. Decisione assai discutibile da parte della FIA, che non ha giustificato il danno da parte di un oggetto esterno.

11.03 Ulteriore slittamento comunicato dalla FIA: sessione che comincerà alle 11.30, le 2.30 locali. Una nottata senza fine a Las Vegas.

10.59 Temperature che sono più basse a quelle a cui siamo abituati in Formula 1: siamo intorno ai 12 °C. Condizioni inoltre che saranno diverse rispetto a qualifiche e gara, visto che si svolgerà questa sessione a notte fonda, due ore e un quarto dopo l’inizio previsto delle qualifiche di domani.

10.56 Meccanici ancora impegnati nella ricostruzione della macchina di Sainz: sono stati cambiati il telaio, il motore endotermico, la batteria e la centralina. Un lavoro monstre svolto in queste ore.

10.52 Una sessione che comincerà alle 11.15, ma che durerà comunque 90 minuti secondo le ultime comunicazioni.

10.49 In questo momento, secondo quanto riporta Sky Sport, la seconda sessione di libere comincerà alle 11.15: un ulteriore ritardo per questo turno. Ricordiamo che tutto è dovuto al tombino saltato in FP1 che ha causato diversi danni alla macchina di Sainz.

10.46 Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha definito “inaccettabile” ciò che è successo in FP1 in Formula 1. Sicuramente non il miglior inizio per il circus nella nuova meta di Las Vegas.

10.42 Gli ingegneri Ferrari stanno facendo gli straordinari per riparare la macchina di Carlos Sainz che ha subito notevoli danni al fondo: è corsa contro il tempo per presentare la vettura nel secondo turno di libere.

10.39 Questo il comunicato emesso dalla FIA circa un’ora fa, ufficializzando l’obiettivo di ripartire alle 2.00 ora locale:

Practice 2 is expected to commence at 2am local time in Las Vegas.

This is subject to local circuit engineering team completing the necessary works on the track.

The session will be extended to 90 minutes.#F1 #LasVegasGP

— Formula 1 (@F1) November 17, 2023