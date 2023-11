F1 oggi, GP Las Vegas 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 19 novembre, andrà in scena il GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino statunitense assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare conformazione della pista. Un tracciato che richiede tanto in termini di motore e le basse temperature saranno da considerare.

Le scuderie, infatti, temono molto il graining che potrebbe venirsi a creare sulle mescole e per questo si potrebbe andare verso una scelta sulle gomme dure, come tipologia ideale. La Ferrari, nella tre-giorni, ha fatto vedere una grande velocità. Non è un caso che sia arrivata la pole-position del monegasco Charles Leclerc, dominatore del time-attack di ieri.

Tuttavia, la Rossa non ha potuto sfruttare al meglio il proprio potenziale per la penalità comminata a Carlos Sainz. Lo spagnolo si era classificato secondo, davanti a Max Verstappen (terzo su Red Bull), ma la penalità incredibile ricevuta per la sostituzione della batteria l’ha fatto retrocedere dal 12° posto. Una sanzione frutto di un danno e non di un’inadempienza, in quanto la vettura di Sainz ha impattato contro un tombino, che ha costretto i tecnici a interventi importanti. Una vera beffa per Carlos.

Il GP di Las Vegas, penultimo round del Mondiale 2023 di F1

