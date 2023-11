F1 su TV8, GP Las Vegas 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La versione riveduta e corretta del Gran Premio di Las Vegas di Formula Uno sta per diventare realtà. Niente a che vedere con quanto accadde a inizio anni ’80, quando si corse in un kartodromo ricavato all’interno del parcheggio del Caesars Palace. A quattro decenni di distanza si utilizzerà un autentico tracciato cittadino e si gareggerà in notturna. Tutto è stato studiato per massimizzare lo spettacolo.

Al riguardo, occhio a non fare confusione. Proprio per sottolineare il carattere di show del GP, si è deciso di disputarlo on Saturday Night, il sabato sera. Di Las Vegas, chiaramente. Il fuso orario del Nevada ha però 9 ore di differenza rispetto a quello italiano. Dunque, alle nostre longitudini, la gara prenderà il via alle 7.00 del mattino di domenica 19.

Seppur tenutesi in un contesto anacronistico, i GP del 1981 e del 1982 furono decisivi per l’assegnazione del Mondiale. Viene ricordata soprattutto il primo, poiché le ambizioni iridate di Carlos Reutemann naufragarono miseramente in favore di quelle di Nelson Piquet. Chiaramente, quest’anno, è tutto già deciso. Si spera, almeno, non manchi l’intrattenimento. D’altronde si corre proprio “in the Entertainment Capital of the World”. Cosa accadrà nel Gran Premio di Las Vegas? Per scoprirlo si potrà seguire il GP in TV. Come?

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 SU TV8

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Ore 14.00, il GP di Las Vegas sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 OGGI

(19 NOVEMBRE)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Las Vegas. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP statunitense. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento del Nevada potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Las Vegas.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP LAS VEGAS 2023

DOMENICA 19 NOVEMBRE

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 7.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP LAS VEGAS 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari di domenica 19 saranno: 10.00; 13.00; 15.00; 17.00; 22.00; 24.00

Dopodiché, l’appuntamento sarà proposto a ripetizione per giorni dalla notte di lunedì 20 novembre in poi.

Foto: La Presse