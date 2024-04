Moto3: Alonso detta legge anche sul bagnato nella FP2 di Jerez. Bene Bertelle

Sul bagnato detta legge David Alonso. Il pilota della CFMoto Aspar Team ha fatto segnare il miglior tempo in occasione della FP2 del GP della Spagna, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2024, dimostrando competitività e brillantezza anche sull’asfalto colmo di pioggia.

In una sessione contrassegnata, come è normale che sia, da tante scivolate, il padrone di casa (già con il pass per il Q2) ha fermato il crono sull’1:56:910, svettando in particolar modo nel secondo e nel terzo settore e precedendo il compagno di squadra Joel Esteban, secondo con una differenza di 0.096, davanti ad Angel Piqueras (Leopard Racing), terzo a 0.388.

Benissimo poi Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), al quinto posto con un gap di 1.047, posizionandosi alle spalle di Adrian Fernandez (Leopard Racing), quarto a 0.921. Dentro poi Luca Lunetta (SIC58 Squara Corse), nono a 1.639, Stefano Nepa (MTA Team), decimo a 1.639, Nicola Carraro (MTA Team), dodicesimo a 1.977 e Riccardo Rossi, quindicesimo a 2.0.77 ma già qualificato al Q2.

Out invece Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse), sedicesimo a 2.339. Indietro infine il diretto rivale di Alonso, Daniel Holgado, addirittura fuori dalla top 20 (ma dentro il Q2) con la ventiduesima piazza ed il ritardo di 3.330.