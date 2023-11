F1, Sergio Perez: “Gara iniziata in modo difficile, complimenti a Leclerc per il sorpasso”

Sergio Perez ha ottenuto la terza posizione in occasione del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano nella fattispecie ha subito un sorpasso pazzesco all’ultimo giro da parte di Charles Leclerc, accontentandosi dunque del gradino più basso del podio vanificando così la doppietta con Max Verstappen, come sempre vincitore della gara.

Un risultato comunque buono per il pilota, il quale ha consolidato ancora di più il posto d’onore nella classifica. Una volta approdato al parco chiuso, Perez ha commentato la sua prestazione: “La gara era iniziata in modo difficile, ho avuto un danno. Non potevamo cambiare più di tanto la macchina ma con la nuova ala anteriore siamo finiti lontano dalla griglia, abbiamo fatto un sorpasso dopo l’altro e ci siamo messi di nuovo in lotta. La safety ci ha rimesso in gara, ho superato poi Charles ma non riuscivo a distaccarmi perché troppo vento faccia, avevo troppo ala e mi mancava velocità in rettilineo. Max ci ha superato entrambi”.

Perez ha quindi proseguito: “Charles poi è andato lungo ed era difficile guidare con le folate di vento, non mi aspettavo un sorpasso perché era a sette decimi ma poi in frenata me lo sono ritrovato lì. Complimenti a lui. E’ stata una gran bella gara, non era semplice distaccarsi rispetto a chi avevi dietro”.

Foto: LaPresse