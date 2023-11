LIVE F1, GP Brasile 2023 in DIRETTA: qualifiche Shootout, la Ferrari tenta il colpo a Interlagos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Shootout e della Sprint Race del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista Interlagos, assisteremo a un sabato particolarmente intenso in cui i piloti e i team dovranno affrontare un time-attack e la Sprint che regalerà i primi punti iridati di questo week end.

La Ferrari tenta il colpo. Charles Leclerc ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento per la gara domenicale. La Rossa ha confermato di godere di una buona velocità sul giro secco, ma c’è l’incognita del passo gara. La pista brasiliana è particolarmente esigente per via di un dotato abrasivo. Si teme il degrado termico.

Indubbiamente, il favorito per questo sabato sarà Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, ieri, ha ottenuto la 31ª pole della carriera, l’undicesima di questa magica annata. Il neerlandese è motivato per allungare la propria striscia vincente. Da osservare con attenzione quanto sapranno fare Mercedes, McLaren e magari anche l’Aston Martin, tornata a graffiare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle Shootout e della Sprint Race del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.00 italiane con la Sprint Shootout, mentre alle 19.30 si terrà la Sprint Race. Buon divertimento!

