Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2023: Verstappen letale nella Sprint a Interlagos, Leclerc davanti a Hamilton

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP del Brasile, terzultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Interlagos i piloti si sono cimentati nell’ultima gara “veloce” della stagione su uno dei tracciati più iconici del calendario iridato. 24 giri tutti da vivere nei quali si è dovuto badare a massimizzare la propria prestazione, prestando particolare attenzione al degrado delle gomme.

Una pista particolare quella brasiliana: adagiata sul fianco di una collina, è caratterizzata da un tratto in ripida discesa dopo la prima curva e da una lunga salita, prima sinuosa e poi con un lunghissimo rettilineo che si percorre in pieno e riporta le vetture sul traguardo. Le curve sono 15 (nove a sinistra e cinque a destra): è uno dei pochi tracciati del Mondiale dove si corre in senso antiorario.

Come spesso accade sulle piste permanenti che hanno una lunga storia alle spalle, l’asfalto presenta un livello di rugosità elevato e questo aspetto ha rappresentato una vera sfida per i team. Le squadre hanno dovuto settare le monoposto tenendo in debito conto l’eventuale consumo delle gomme da attribuire alle temperature.

Ferrari si presentava con alcuni punti interrogativi. Il time-attack a precedere aveva dato delle indicazioni, ma per la Rossa l’incertezza era dettata proprio dallo sfruttamento degli pneumatici Pirelli, considerate le ataviche con benzina nel serbatoio.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP BRASILE F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Lando NORRIS McLaren+4.287 – –

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.617 – –

4 George RUSSELL Mercedes+25.879 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+28.560 – –

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+29.210 – –

7 Lewis HAMILTON Mercedes+34.726 – –

8 Carlos SAINZ Ferrari+35.106 – –

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+35.303 – –

10 Oscar PIASTRI McLaren+38.219 – –

11 Fernando ALONSO Aston Martin+39.061 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+39.478 – –

13 Pierre GASLY Alpine+40.621 – –

14 Esteban OCON Alpine+42.848 – –

15 Alexander ALBON Williams+43.394 – –

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+56.507 – –

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+58.704 – –

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+60.413 – –

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+60.942 – –

20 Logan SARGEANT Williams+61.330 – –

Foto: LaPresse