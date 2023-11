LIVE F1, GP Brasile 2023 in DIRETTA: Norris sorprende Verstappen, Ferrari per la rimonta. Sprint Race alle 19.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.10 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche shootout termina qui. Appuntamento alle 19.30 con la Sprint Race. A più tardi.

16.09 Questi i tempi del Q3:

1 Lando NORRIS McLaren1:10.622 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.061 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.134 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.235 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.318 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.397 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.455 5

8 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.500 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.504 5

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.567 4

16.08 Il migliore con gomma usata è stato Sergio Perez, terzo a 134 millesimi da Norris. Bravissimo il messicano, molto vicino a Verstappen.

16.07 Pole position shootout quindi per Lando Norris che ha anticipato per 61 millesimi Max Verstappen.

16.06 Russell balza davanti a Hamilton, Leclerc settimo e nono Sainz.

16.05 Leclerc è sesto con gomma usata a quattro decimi e mezzo da Norris, ottavo Sainz.

16.04 Verstappen è secondo! Dietro a Norris che fa 1:10.622.

16.03 Verstappen più veloce di Piastri e Norris nel primo settore.

16.02 Gomma usata per Perez, Leclerc, Sainz, Piastri: probabilmente risparmiano un treno per la Sprint Race o per la gara di domani.

16.01 Le prime ad entrare in pista sono le McLaren, poi Verstappen che si sta facendo largo pur di evitare il traffico.

15.59 Ancora tutti sono rimasti ai box: tutti faranno un unico colpo.

15.57 INIZIA IL Q3! Otto minuti per giocarsi la pole shootout.

15.55 Eliminati quindi Magnussen, Hulkenberg, Gasly, Bottas e Alonso che non è potuto scendere in pista.

15.53 Questi i tempi del Q2:

1 Lando NORRIS McLaren1:11.221 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.009 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.041 3

4 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.202 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.252 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.255 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.270 4

8 George RUSSELL Mercedes+0.295 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.427 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.455 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.506 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.531 4

13 Pierre GASLY Alpine+0.601 3

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.651 2

15 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1

15.52 Le due AlphaTauri in Q3: si salva anche Tsunoda!

15.51 Norris! 1:11.221, nove millesimi meglio di Perez. Eliminate le due Haas.

15.50 Super Ricciardo con gomma nuova! Secondo a un decimo e mezzo da Verstappen.

15.48 Verstappen abbassa ulteriormente il suo tempo: 1:11.262.

15.46 Max Verstappen rientra in pista per rilanciarsi così come le due Mercedes. Tre minuti al termine.

15.45 Questi i primi giri del Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.449 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.132 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.162 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.175 3

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.199 2

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.303 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.455 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.464 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.492 3

10 George RUSSELL Mercedes+0.499 3

11 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 1

12 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1

13 Pierre GASLY Alpine- – 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

15.44 Gran giro per Carlos Sainz! Secondo davanti a Perez a 132 millesimi da Verstappen, Leclerc è quarto.

15.43 Piastri e Norris si mettono davanti alle due Mercedes di Hamilton e Russell.

15.42 Verstappen sul traguardo con il crono di 1:11.449, Perez giunge a un decimo e mezzo dal compagno di squadra.

15.41 Ancora le Red Bull si lanciano per prime per effettuare il primo tentativo.

15.40 FINALMENTE INIZIA IL Q2! 10 minuti a disposizione dei piloti, sempre gomma gialla.

15.38 Arriva la comunicazione ufficiale: il Q2 comincerà alle 15.40 ora italiana. Alonso invece va in zona interviste: non è possibile rimettere a posto la sua vettura in tempo.

15.36 Ferrari che oggi è partita bene in Q1, soprattutto Carlos Sainz che ha fatto il miglior tempo. Ieri in qualifica la Rossa non è apparsa brillantissima: non sarà semplice ripetere la prima fila di ieri raggiunta da Charles Leclerc.

15.32 Fortunatamente oggi in Brasile le condizioni atmosferiche sono buone dopo il diluvio universale di ieri: non c’è possibilità di pioggia secondo le previsioni.

15.29 Russell sta scendendo dalla macchina così come altri piloti: evidentemente la pausa è più lunga del previsto.

15.26 Ancora non è stata comunicata l’ora di ripresa del Q2: i commissari stanno valutando la dinamica dell’incidente e gli addetti stanno sistemando le barriere.

15.23 Gli addetti alla pista stanno ripulendo dopo questo incidente che ha lasciato diversi detriti.

15.20 Vedremo come verrà trattato da parte della direzione gara questo incidente tra Alonso e Ocon: potrebbe arrivare una penalità nei confronti dello spagnolo per domani sulla griglia di partenza.

15.18 Alonso è rientrato verso l’interno della pista leggermente, ma Ocon aveva tutto lo spazio per passare: ha perso la macchina ed è finito addosso all’iberico.

15.16 Impegnati i meccanici nel box Aston Martin per rimettere in sesto la macchina di Fernando Alonso per il Q2.

15.14 Alonso non stava facendo il giro e ha lasciato lo spazio di sorpasso a Ocon, il francese ha centrato la parte sinistra della macchina dello spagnolo ed è finito a muro.

15.13 Questi i tempi del Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.796 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.028 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.074 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.092 1

5 George RUSSELL Mercedes+0.180 2

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.262 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.311 2

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.340 2

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.379 1

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.422 2

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.428 1

12 Pierre GASLY Alpine+0.433 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.507 1

14 Oscar PIASTRI McLaren+0.560 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.562 1

16 Esteban OCON Alpine– 2

17 Lance STROLL Aston Martin+0.686 1

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.701 1

19 Alexander ALBON Williams+0.729 2

20 Logan SARGEANT Williams+0.819 2

15.12 Bandiera rossa esposta dal direttore di gara. Eliminati quindi Ocon, Stroll, Zhou, Albon e Sargeant.

15.11 Ocon va a muro con la sua Alpine e sessione che termina con 33 secondi di anticipo.

15.10 Questi i tempi fatti segnare finora:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:11.796 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.074 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.092 1

4 George RUSSELL Mercedes+0.180 2

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.262 2

6 Lando NORRIS McLaren+0.287 1

7 Charles LECLERC Ferrari+0.311 2

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.340 2

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.379 1

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.422 2

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.428 1

12 Pierre GASLY Alpine+0.433 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.507 1

14 Oscar PIASTRI McLaren+0.560 1

15 Esteban OCON Alpine+0.592 2

16 Lance STROLL Aston Martin+0.686 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.701 1

18 Alexander ALBON Williams+0.729 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.795 1

20 Logan SARGEANT Williams+1.084 2

15.09 In questo momento in zona eliminazione c’è Lance Stroll che sembra essere tornato sulla terra dopo l’eccezionale terzo posto di ieri.

15.08 Bene anche le Haas che si mettono in quinta posizione con Magnussen e in ottava con Hulkenberg.

15.07 Piastri è già quattordicesimo: deve fare un nuovo giro l’australiano dopo un tentativo non brillante.

15.06 Alonso è settimo dopo il primo colpo, mentre Norris si mette in quinta posizione, appena davanti a Leclerc.

15.05 Buon primo tentativo da parte di Lewis Hamilton che firma il secondo tempo a 74 millesimi da Sainz.

15.04 Leclerc si inserisce in seconda posizione a due decimi da Verstappen, ma Sainz mette tutti d’accordo: 1:11.796.

15.03 1:11.88 per Verstappen, a poco più di tre decimi Perez.

15.02 Le due Red Bull sono le prime a lanciare il giro, ancora Aston Martin e McLaren restano dentro i box.

15.01 Gomma gialla in Q1 e Q2, gomma soft invece in Q3: vetture che entrano in pista solo dopo un minuto dall’inizio della sessione.

15.00 BANDIERA VERDE! Via al Q1: 12 i minuti a disposizione.

14.58 Red Bull che non è stata particolarmente brillante su questa pista nel 2022 e si vuole riscattare quest’anno: Verstappen ha ottenuto la pole per la gara ieri, mentre Perez è stato sfortunato, avendo trovato la bandiera gialla causata dall’uscita di Piastri.

14.55 Vedremo se la Aston Martin confermerà i progressi evidenziati ieri in qualifica: indubbiamente la seconda fila dipende anche dal timing con cui Stroll e Alonso hanno effettuato il giro, ma i segni di risveglio appaiono evidenti.

14.52 Nelle qualifiche Sprint shootout quest’anno non è stata protagonista solo la Red Bull: a Baku la pole è stata di Leclerc, a Lusail di Piastri, mentre a Spielberg, a Spa e ad Austin di Verstappen.

14.40 Ieri è arrivato l’annuncio del prolungamento del GP del Brasile nel calendario di Formula 1 fino al 2030: una pista storica che rimarrà ancora a lungo nel circus.

14.36 Mercedes che è stata grande protagonista lo scorso anno su questa pista: in gara fu doppietta Russell-Hamilton, mentre nella Sprint Race trionfò il più giovane dei piloti britannici davanti a Carlos Sainz.

14.32 Obiettivo per la Ferrari è il secondo posto nella classifica costruttori da contendere a una Mercedes che sarà difficilmente raggiungibile, visto l’ottimo stato di forma da parte di Lewis Hamilton che sembra poter contrastare Max Verstappen per vincere una gara in questo finale di stagione.

14.28 Ferrari che ieri ha raccolto la prima fila in vista di domani con Charles Leclerc, ma indicazioni da prendere con le pinze, vista la pioggia incessante che è arrivata nella seconda parte del Q3, quando è sceso il buio su Interlagos.

14.24 Si tratta dell’ultimo fine settimana della stagione con il format “sprint”: qualifiche valevoli per la griglia della Sprint Race adesso alle 15.00, mentre griglia già decisa ieri per la gara di domani.

14.20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche Sprint shootout del Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Shootout e della Sprint Race del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista Interlagos, assisteremo a un sabato particolarmente intenso in cui i piloti e i team dovranno affrontare un time-attack e la Sprint che regalerà i primi punti iridati di questo week end.

La Ferrari tenta il colpo. Charles Leclerc ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento per la gara domenicale. La Rossa ha confermato di godere di una buona velocità sul giro secco, ma c’è l’incognita del passo gara. La pista brasiliana è particolarmente esigente per via di un dotato abrasivo. Si teme il degrado termico.

Indubbiamente, il favorito per questo sabato sarà Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, ieri, ha ottenuto la 31ª pole della carriera, l’undicesima di questa magica annata. Il neerlandese è motivato per allungare la propria striscia vincente. Da osservare con attenzione quanto sapranno fare Mercedes, McLaren e magari anche l’Aston Martin, tornata a graffiare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle Shootout e della Sprint Race del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 15.00 italiane con la Sprint Shootout, mentre alle 19.30 si terrà la Sprint Race. Buon divertimento!

