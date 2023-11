Calcio, Lazio qualificata agli ottavi di Champions League. Milan spalle al muro

Si apre la quinta giornata della Champions League 2023-2024 di calcio: nei quattro raggruppamenti scesi in campo questa sera la Lazio vince e centra la qualificazione agli ottavi di finale, mentre perde e non è più padrone del proprio destino il Milan, comunque ancora in corsa per il passaggio del turno. Oltre a Manchester City e Lipsia, già in possesso del pass per la fase ad eliminazione diretta, ed alla già citata Lazio, avanzano anche Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona.

Nel Gruppo E la Lazio batte per 2-0 il Celtic (eliminato), grazie alla doppietta di Immobile tra l’82’ e l’85’, mentre l’Atletico Madrid passa per 1-3 in casa del Feyenoord, che retrocede in Europa League. Nel Gruppo F il Milan cede per 1-3 in casa al Borussia Dortmund, mentre il PSG pareggia per 1-1 in casa contro il Newcastle grazie ad un rigore concesso ai transalpini in pieno recupero.

Nel Gruppo G lo Young Boys batte la Stella Rossa per 2-0 nello scontro diretto per l’Europa League, mentre il Manchester City rimonta e batte il Lipsia per 3-2, dopo essere stato sotto per 0-2 a fine primo tempo. Nel Gruppo H lo Shakhtar vince di misura in casa contro l’Anversa per 1-0, mentre il Barcellona supera per 2-1 il Porto: catalani qualificati, lusitani ed ucraini si giocheranno gli ottavi nello scontro diretto dell’ultimo turno.

RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO E

Risultati

Lazio-Celtic 2-0

Feyenoord-Atletico Madrid 1-3

Classifica

Atletico Madrid 11

Lazio 10

Feyenoord 6

Celtic 1

GRUPPO F

Risultati

Milan-Borussia Dortmund 1-3

PSG-Newcastle 1-1

Classifica

Borussia Dortmund 10

PSG 7

Newcastle 5

Milan 5

GRUPPO G

Risultati

Young Boys-Stella Rossa 2-0

Manchester City-Lipsia 3-2

Classifica

Manchester City 15

Lipsia 9

Young Boys 4

Stella Rossa 1

GRUPPO H

Risultati

Shakhtar-Anversa 1-0

Barcellona-Porto 2-1

Classifica

Barcellona 12

Porto 9

Shakhtar 9

Anversa 0

