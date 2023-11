Basket, Spissu e Tessitori trascinano la Reyer Venezia al successo contro l’Amburgo in EuroCup

Vittoria importante per la Reyer Venezia nella nona giornata (ultima d’andata) dell’EuroCup 2023-2024. Al Palasport Taliercio, i ragazzi di Neven Spahija prendono il largo nel primo tempo contro l’Amburgo e poi controllano il vantaggio fino al netto 94-77 finale.

Grazie a questo successo, la squadra veneta porta il proprio record sul 4-5 e si avvicina alla sesta posizione del Gruppo A (l’ultima buona per qualificarsi per i playoff), che è attualmente occupata dal Prometey con 4-4.

Fondamentali questa sera per la Reyer Venezia i 22 punti e 9 assist di uno straordinario Marco Spissu, i 18 di Amedeo Tessitori, ed i 12 e 7 rimbalzi di Rayjon Tucker. Inutili invece per la compagine tedesca i 17 e 5 assist di Aljami Durham ed i 15 ed 8 rimbalzi di Aleksander Dziewa.

Dopo alcuni minuti senza allunghi (6-6), gli ospiti accelerano e prendono un piccolo margine di vantaggio con il trio Hinrichs-Hughes-Moeller (8-13). La Reyer però non ci sta e con un’ottima reazione ribalta subito il punteggio, salendo sul 14-13. Poi non ci sono più strappi e a fine primo quarto il punteggio dice 22-20 in favore della squadra di casa.

Nel secondo periodo l’equilibrio regge fino al 30-29, poi Venezia cambia marcia e, grazie soprattutto alle giocate di Tucker, Spissu e Casarin, allunga fino al +20 (53-33), prima dei tiri liberi di Dziewa e del canestro di Hinrichs in chiusura di primo tempo (53-37).

Al rientro dagli spogliatoi la Reyer tiene alto il ritmo e resta saldamente avanti con la coppia Tessitori-Tucker (70-51). Nel finale di terzo quarto l’Amburgo prova a dare una svolta alla propria partita, ma la squadra di casa rimane concentrata e gestisce il vantaggio fino al 74-60 dopo 30′.

L’ultimo periodo inizia con la squadra ospite che cerca un modo per recuperare il più possibile. Il tentativo di rimonta termina però subito sul -12 (77-65), perché poi Venezia accelera nuovamente e, con la tripla di Tucker e le giocate di uno straordinario Spissu (per lui 10 punti negli ultimi 5’40”), prende definitivamente il largo fino al 94-77 finale.

TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA – VEOLIA TOWERS HAMBURG 94-77 (22-20, 31-17, 21-23, 20-17)

Reyer Venezia: Spissu 22, Tessitori 18, Casarin 11, De Nicolao A. 3, O’Connell 9, Janelidze, Parks 7, Simms 10, Wiltjer 2, Iannuzzi, Tucker 12.

Hamburg: Krause 2, Hughes 4, Reece, Brauner 6, Moeller 10, Meisner 5, Dziewa 15, Christmas, Hinrichs 5, King 10, Wohlfarth-Bottermann 3, Durham 17.

Foto: Ciamillo