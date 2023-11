VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv: orario Champions League volley femminile, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 novembre (ore 17.30) si gioca VakifBank Istanbul-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina scenderà in campo per fronteggiare la corazzata turca di coach Giovanni Guidetti, detentrice del titolo continentale. Dopo i comodi successi ottenuti contro Mulhouse e Stara Pazova, arriva il primo vero impegno per le ragazze di coach Marco Gaspari.

Si preannuncia un incontro altamente appassionante, avvincente ed equilibrato contro le Campionesse d’Europa. Paola Egonu incrocerà il suo recente passato e sarà sostenuta soprattutto dalla schiacciatrice Myriam Sylla, dalla palleggiatrice Alessia Orro, dalla centrale Dana Rettke. Si tratta di uno scontro diretto per il primo posto nel girone che assicura l’accesso diretto ai quarti di finale senza dover passare dai playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di VakifBank Istanbul-Milano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 novembre

Ore 17.30 VakifBank Istanbul vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA VAKIFBANK ISTANBUL-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo