BJK Cup Finals Siviglia 2023, Slovenia e Repubblica Ceca sorprendono Australia e Svizzera

Duplice sorpresa nella prima giornata delle Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis, scattate oggi a Siviglia, in Spagna: nel Gruppo A la Repubblica Ceca ha battuto per 3-0 la Svizzera, detentrice del trofeo, mentre nel Gruppo B la Slovenia ha superato per 2-1 l’Australia, finalista lo scorso anno, con il confronto deciso già dopo i due singolari.

Nella sfida d’apertura, valida per il Gruppo B, la Slovenia ha battuto l’Australia per 2-1. Nel primo singolare Kaja Juvan (Slovenia) ha regolato Ajla Tomljanovic (Australia) con lo score di 6-4 6-1, mentre nel secondo confronto Tamara Zidansek (Slovenia) ha chiuso i conti liquidando Daria Saville (Australia) col punteggio di 6-1 6-4. A sfida decisa, nel doppio Kimberly Birrell e Storm Hunter (Australia) hanno piegato Veronika Erjavec ed Ela Milic (Slovenia) col punteggio di 7-5 6-7(2) [10-5], tenendo viva per le oceaniche una flebile speranza di passaggio del turno, legata anche ad una vittoria del Kazakistan contro le slovene.

Nella sfida del Gruppo A, invece, la Repubblica Ceca ha liquidato la Svizzera per 3-0, eliminando in pratica le campionesse in carica, dato che le elvetiche hanno vinto un solo set. Nel primo confronto Linda Noskova (Repubblica Ceca) ha piegato Celine Naef (Svizzera) con lo score di 7-6 (2) 4-6 6-4, rimontando dall’1-4 nel set decisivo, mentre nel secondo singolare Marie Bouzkova (Repubblica Ceca) ha consegnato alle ceche il punto decisivo regolando Viktorija Golubic (Svizzera) con un duplice 6-4. Il doppio ha messo una pietra tombale sulle ambizioni di conferma delle elvetiche, con Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova (Repubblica Ceca) vittoriose contro Viktorija Golubic e Jil Teichmann (Svizzera) col punteggio di 7-6 (3) 6-2, consegnando così il 3-0 alle ceche, che ora se la vedranno con gli USA per il passaggio in semifinale.

BILLIE JEAN KING CUP FINALS – RISULTATI 7 NOVEMBRE 2023

Gruppo A

Svizzera-Repubblica Ceca 0-3

Linda Noskova (Repubblica Ceca) b. Celine Naef (Svizzera) 7-6 (2) 4-6 6-4

Marie Bouzkova (Repubblica Ceca) b. Viktorija Golubic (Svizzera) 6-4 6-4

Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Repubblica Ceca) b. Viktorija Golubic/Jil Teichmann (Svizzera) 7-6 (3) 6-2

Classifica

Repubblica Ceca 1, Svizzera 0, USA* 0.

* = una partita in meno

Gruppo B

Australia-Slovenia 1-2

Kaja Juvan (Slovenia) b. Ajla Tomljanovic (Australia) 6-4 6-1

Tamara Zidansek (Slovenia) b. Daria Saville (Australia) 6-1 6-4

Kimberly Birrell/Storm Hunter (Australia) b. Veronika Erjavec/Ela Milic (Slovenia) 7-5 6-7(2) [10-5]

Classifica

Slovenia 1, Australia 0, Kazakistan* 0.

* = una partita in meno

Foto: LaPresse