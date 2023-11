BJK Cup 2023, Darren Cahill dedica un messaggio all’Italia in Finale a Siviglia

Un risultato significativo. L’Ital-tennis al femminile ha mostrato determinazione e qualità nella giornata odierna. La formazione tricolore, capitanata da Tathiana Garbin, si è imposta nella semifinale della Billie Jean King Cup 2023 a Siviglia (Spagna) contro la Slovenia grazie all’apporto decisivo delle due singolariste, Martina Trevisan e Jasmine Paolini.

Le azzurre, dopo essere uscite vittoriose nella fase a gironi contro la Francia e la Germania, hanno dato seguito nel confronto con le slovene e ora si attende il nome della sfidante nella Finale di domani tra Repubblica Ceca e Canada. Un’impresa, è il caso di dirlo, della compagine tricolore che ha saputo compattarsi e con la forza del gruppo le individualità delle ragazze ne sono uscite esaltate.

Complimenti sono arrivati anche da Torino, dove domani Janink Sinner inizierà la propria avventura nelle ATP Finals. Il riferimento è al coach australiano di Jannik, Darren Cahill. Attraverso un post su Twitter, Cahill ha voluto sottolineare la grande prova delle tenniste nostrane: “Grandissimo sforzo! Vi stiamo guardando e sostenendo da Torino. In bocca al lupo per la Finale di domani. Forza!“, il messaggio del coach aussie.

Incredible effort @federtennis

We are all watching and supporting from Torino.

Good luck tomorrow in the final.

Forzaaaa https://t.co/r8hboBZrzR

— Darren Cahill (@darren_cahill) November 11, 2023