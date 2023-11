Basket, Trento batte lo Slask Wroclaw in EuroCup e centra la terza vittoria. Hubb e Baldwin decisivi

La Dolomiti Energia Trentino piazza la seconda vittoria in fila in EuroCup! I trentini espugnano Wroclaw battendo lo Slask ultimo in classifica nel girone B (75-84) grazie ad una partita in controllo per 40′, giocata in maniera ragionata respingendo ogni attacco dei polacchi.

Baldwin trascina i suoi con 17 punti, con Hubb e Davide Alviti che chiudono entrambi con 15 punti a referto. Top scorer per lo Slask Wroclaw McCullum con 19 punti, ma non bastano ad evitare il sesto ko in altrettante partite.

Padroni di casa subito avanti (6-2), con la Dolomiti Energia Trentino che prende le misure ed accorcia grazie al 2+1 di Grazulis (6-5). Il lituano mette la freccia per gli ospiti (8-9), ma Miletic con quattro punti in fila riporta lo Slask avanti (12-10). Cooke Jr. impatta nuovamente nel punteggio (14-14), con Capitan Forray e Baldwin che mettono il sigillo sul 16-19 con cui Trento chiude la prima frazione.

Il secondo quarto si apre ancora nel segno dell’Aquila: bomba di Davide Alviti e piazzato di Cooke Jr. per il mini-break di 5-0 (16-24). Reazione immediata dei polacchi con due triple consecutive per il -2 (24-26), ma Trento non si scompone e mantiene un piccolo margine di sicurezza grazie ai liberi di Hubb e al 2+1 di Alviti (26-31). Niziol accorcia per i suoi dall’arco (29-31), con Grazulis che tiene Trento a +4 (29-33) a -3’09” dalla seconda sirena. Lo Slask non molla e pareggia i conti (33-33), con Niziol che si mette in proprio e riporta i padroni di casa nuovamente davanti (37-33). Alviti spara la bomba del -1 (37-36 e 11 punti per l’ex Olimpia Milano), ma McCullum deposita il pallone del 39-36 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Nella ripresa la partita continua ad essere equilibrata, con nessuna delle due squadre che riesce a scavare il solco: Niziol chiude il gioco da tre punti (42-38), a cui risponde subito Ellis per il -1 (42-41). Biligha da due tiene a contatto la Dolomiti Energia (44-43), mentre Miletic piazza due canestri consecutivi per un mini-break (48-43). Gli uomini di coach Galbati non si fanno spaventare ed aumentano l’intensità, con un parziale micidiale di 12-0 che gli consente di prendere un discreto vantaggio (48-55) sui polacchi. Il Wroclaw non si perde d’animo e ricuce lo strappo grazie a McCullum: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 55-57.

Nel quarto conclusivo il copione del match non cambia, con Trento che conserva un piccolo vantaggio grazie a Quinn Ellis (61-65). McCullum spaventa l’Aquila dall’arco (64-67), ma Baldwin replica con la stessa moneta (64-70). Alviti fa 2/2 in lunetta (64-72), ma lo Slask si rifa prontamente sotto poco dopo (67-72). Grazulis prima ed ancora Baldwin poi consentono alla Dolomiti Energia di mantenere due possessi pieni di vantaggi (72-78) a meno di tre minuti dalla sirena finale, ma Niziol accorcia ancora (75-78). Ci pensa la tripla di Ellis ed i liberi di Baldwin a mettere la parola fine alla contesa: finisce 75-84, con Trento che centra la terza vittoria in EuroCup e rimane nel gruppo delle migliori del girone B!

IL TABELLINO DEL MATCH

SLASK WROCLAW-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 75-84 (16-19, 23-17, 16-21, 20-27)

Slask Wroclaw: Wiśniewski, Gravett 13, Zebski 4, Gołebiowski 1, Parakhouski 4, Kolenda 3, Miletic 19, Hlebowicki, McCullum 19, Adamckzak, Niziol 12.

Trento: Ellis 6, Stephens, Hubb 15, Alviti 15, Conti, Forray 3, Cooke Jr. 8, Udom 3, Biligha 4, Grazulis 13, Baldwin 17.

Credit: Ciamillo