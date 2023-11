Basket, Varese si impone con Keravnos in Europe Cup. Brindisi ko

Si sono disputati oggi i match della quarta giornata di Europe Cup e sui parquet del Vecchio Continente sono scese anche l’Happy Casa Brindisi e l’Itelyum Varese. Per i pugliesi, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, la difficile trasferta sul campo del Casademont Saragozza, mentre per i lombardi impegno interno contro i ciprioti del Keravnos. Ecco come è andata.

CASADEMONT SARAGOZZA – HAPPY CASA BRINDISI 91-72

Parte bene Brindisi che dopo una manciata di secondi trova la giocata da tre punti di Jajuan Johnson, ma Saragozza risponde subito con un parziale di 9-0. Pugliesi, così, obbligati a inseguire per gran parte del quarto, con un momentaneo pareggio a metà tempo, ma subito riallunga la squadra di casa e nel finale scappa via con la tripla di Lucas Langarita allo scadere che vale il 25-18. Un altro parziale di 5-0 a inizio secondo quarto amplia il break, poi Brindisi prova a restare in partita, ma il gap non si riduce e si va al riposo lungo sul 44-30.

Alza i ritmi in attacco Brindisi a inizio ripresa, con il terzo quarto che vede gli ospiti lottare punto a punto con Saragozza, almeno per quel che riguarda il parziale di questi dieci minuti. Ma gli spagnoli controllano il match, gestiscono il vantaggio conquistato nel primo tempo e vanno all’ultimo stop avanti 71-57. Un nuovo piccolo break a inizio quarto quarto chiude il match, con Saragozza che scappa via e Brindisi non ha la forza di ricucire il gap e, così, arriva un nuovo ko per l’Happy Casa in questa stagione, con Saragozza che si impone 91-72.

TOP SCORER

Saragozza – Yusta 17, Watt 17, Sulejmanovic 14, Langarita 14

Brindisi – Kyzlink 21, Laszewski 16, Mitchell 14

ITELYUM VARESE – KERAVNOS BC 97-90

Parte benissimo Varese, che nei primi 7 minuti del match domina il parquet, con la formazione di Cipro incapace di rispondere sotto canestro e i lombardi con un parziale di 11-0 a cavallo di metà quarto allungano fino al 23-8. Risponde, però, il Keravnos nell’ultima parte del quarto, piazza un controparziale che manda le due squadre al primo stop sul 28-22. Un parziale di 6-0 degli ospiti riequilibria il match a inizio secondo quarto, con Varese che si sblocca con la tripla di Zhao, ma ora si lotta punto a punto e solo negli ultimi minuti del primo tempo i lombardi riescono a ritrovare un buon vantaggio e andare al riposo sul 49-42.

Se è Varese a fare la partita, i padroni di casa non riescono mai a trovare il parziale per spaccare la partita, con i ciprioti che, seppur a fatica, restano in scia ai lombardi. Anzi, è un parziale del Keravnos a riaprire i giochi dopo quattro minuti di gioco, con gli ospiti che tornano a -2. Così serve una tripla di Woldetensae a un minuto dalla fine del quarto per far riallungare Varese che vanno all’ultimo stop avanti 70-61. Si continua a giocare a elastico a Varese, con i padroni di casa che provano a scappare via, i ciprioti che si rifanno sotto e i lombardi che riallungano. Quando Varese tocca la doppia cifra di vantaggio, ecco un controparziale che riapre i giochi e, così, alla fine è la tripla di Vincent Shahid a 1’13” a dare lo strappo decisivo per i padroni di casa che vanno a +13. Prova l’ennesima reazione il Keravnos, torna fino al -5, ma non c’è più tempo e Varese si impone 97-90.

TOP SCORER

Varese – Shahid 17, McDermott 14, Brown 14

Keravnos – Spencer 24, Reynolds 23, Tigkas 16

Foto: fiba.basketball