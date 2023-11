Pallanuoto: torna il campionato, vince sempre la Pro Recco. AN Brescia ferma la corsa del Trieste

Torna, dopo lo stop dovuto ai vari raduni del Settebello e alle Coppe Europee, il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In programma oggi il turno infrasettimanale con la sesta giornata.

Vince ancora la Pro Recco che ora è in solitaria in vetta alla graduatoria: sesto successo in altrettante partite per i campioni d’Italia che battono nel derby l’Iren Genova Quinto per 15-6. Perde invece l’altra co capolista: la Pallanuoto Trieste esce sconfitta nel big match alla Mompiano con l’AN Brescia. Seconda in classifica anche l’RN Savona che batte 14-4 il Catania.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati e la classifica aggiornata.

6^ giornata

Mercoledì 8 novembre

RN Savona-Nuoto Catania 14-4 (4-0, 4-2, 3-2, 3-0)

CC Ortigia 1928-Telimar Palermo 7-7 (4-1, 1-2, 1-2, 1-2)

De Akker Team-CN Posillipo 9-10 (2-1, 0-4, 4-2, 2-2)

Check-UP RN Salerno – Spazio RN Camogli 18-9 (4-0, 3-3, 5-3, 6-3)

AN Brescia-PN Trieste 15-9 (4-2, 5-2, 3-2, 3-2)

Roma Vis Nova-Astra Nuoto Roma 12-12 (3-5, 4-2, 4-3, 1-2)

Iren Genova Quinto-Pro Recco 6-15 (1-4, 2-4, 2-4, 1-3)

Classifica

PRO RECCO 18

R.N. SAVONA 15

PN TRIESTE 15

AN BRESCIA 12

CC ORTIGIA 1928 11

TELIMAR 10

CN POSILLIPO 9

ASTRA NUOTO ROMA 7

DE AKKER TEAM 7

IREN GENOVA QUINTO 6

CHECK-UP RN SALERNO 6

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 4

NUOTO CATANIA 3

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti