Basket femminile: la Virtus Bologna cade tra le mura amiche in Eurolega contro Mersin

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna nell’Eurolega femminile. La squadra di coach Vincent si sono arrese in casa per 73-65 contro il Cukurova Mersin al termine di una partita che ha visto le turche guidare fin dal primo quarto, toccando poi anche la doppia cifra di vantaggio più volte nel corso del match.

Non sono bastati alla Virtus i 22 punti di Cecilia Zandalasini, che ha sfiorato la doppia doppia con anche 8 rimbalzi a referto. Ci sono anche i 14 punti di Iliana Rupert e i 12 di Lauren Cox. A fare la differenza per Mersin è stata soprattutto Marina Mabrey con 23 punti, oltre ad una Alina Iagupova da 17 punti.

Inizio di partita complicatissimo per la Virtus con Mersin che ha subito allungato sulla doppia cifra di vantaggio (5-15). Il finale di quarto ha visto salire in cattedra Zandalasini e Cox, con Bologna che ha chiuso sotto di quattro alla prima sirena. Nel secondo parziale Bologna è rimasta comunque sempre molto attaccate alle turche, che comunque hanno trovato un nuovo allungo prima dell’intervallo (39-30).

Inizio di terzo quarto difficilissimo per Bologna, con Mersin che riesce a toccare anche il +15 di vantaggio. E’ il momento decisivo della partita, con le turche che costruiscono l’allungo. Bologna comunque non crolla ed entra negli ultimi dieci minuti sotto ancora di nove punti (50-59). Purtroppo il copione nell’ultimo quarto non è cambiato, con Mersin ancora sul +14 e che poi si impone per 73-65.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – CUKUROVA BASKETBOL MERSIN 65-73 (16-20, 14-19, 20-20, 15-14)

Bologna: Cox 12, Pasa 9, Peters 8, Rupert 14, Zandalasini 22, Andrè, Barberis, Consolini, Del Pero, Dojkic, Orsili

Mersin: Cornelius 3, Iagupova 17, Kiss 8, Mabrey 23, Williams 11, Atas, Avci, Hollingsworth, Studer 3, Yalcin, Yaya 8

Credit Ciamillo