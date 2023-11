Volley femminile, Conegliano batte Scandicci in Serie A1. Velasco non ingrana con Busto, Milano vince

La quinta giornata della Serie A1 di volley femminile si è completata con la disputa di tre partite. L’attesa era tutta per il big match tra Scandicci e Conegliano. Le Pantere hanno sconfitto Scandicci a domicilio per 3-1 (26-24; 27-25; 23-25; 25-20). La corazzata veneta, reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana ha rimontato dal 19-15 nella prima frazione annullando due set-point sul 22-24, nel secondo parziale ha subito un recupero dal 18-12 al 21-21 riuscendo però a salvarsi nel rush finale. Le ospiti hanno perso in volata il terzo set e poi si sono imposte nel quarto, conquistando il quarto successo consecutivo e portandosi così al terzo posto in classifica a -3 dalla capolista Novara (con un incontro disputato in meno).

Show straripante dell’opposto Isabelle Haak, autrice di 32 punti. La bomber svedese ha vinto la sfida con Britt Herbots (17), Ekaterina Antropova non ha giocato. Tra le fila di Conegliano si sono distinte anche Kelsey Robinson (15 punti), Khalia Lanier (10) e Sarah Fahr (9 punti, 4 muri). Scandicci ha potuto contare anche su Zhu Ting (16) e Lindsey Ora Ruddins (10).

Milano ha vinto in trasferta il derby lombardo contro Bergamo. La formazione menerghina si è imposta con il punteggio di 3-1 (25-23; 25-22; 20-25; 25-18), ottenendo il quarto successo in altrettante partite disputate e portandosi a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Novara (che ha però disputato un incontro in più). Paola Egonu ha giocato soltanto a tratti dopo i problemi fisici accusati in Supercoppa e ha messo a segno 7 punti, interscambiandosi con l’altro opposto Adhuoljok Malual (10 punti), mentre Myriam Sylla è rimasta in panchina. Sotto la regia di Alessia Orro hanno messo a segno 11 punti a testa Dana Rettke, Kara Bajema, Nika Daalderop e Laura Heyrman. Alle padrona di casa non sono bastate Lorrayna Da Silva (15) e Anna Davyskiba (18).

Pinerolo ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (23-25; 25-17; 25-21; 25-19). Le piemontesi sono riuscite a rimontare di fronte al proprio pubblico dopo aver perso il primo set, hanno conquistato il secondo successo consecutivo e si sono issate al quinto posto. Le lombarde, invece, sono incappate nel quinto stop consecutive e restano in penultima posizione. La formazione di coach Julio Velasco, candidato in pectore per sedere sulla panchina della Nazionale Italiana, non riesce proprio a ingranare in questo avvio di stagione e non sono ancora riuscire a vincere un incontro. a migliore in campo è stata Anett Németh, che ha messo a segno 17 punti (4 ace), la regista Carlotta Cambi (6 punti) ha mandato in doppia cifra anche Yasmina Akrari (12, 3 muri), Indre Sorokaite (11), Adelina Ungureanu (14) e Tessa Polder (10). Alle Farfalle non è bastata la solida Martina Bracchi (21 punti) affiancata da Federica Carletti (12) e Rebecca Piva (11).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Savino Del Bene Scandicci vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (24-26; 25-27; 25-23; -25)

Volley Bergamo 1991 vs Allianz Vero Volley Milano 1-3 (23-25; 22-25; 25-20; 18-25)

Wash4green Pinerolo vs Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (23-25; 25-17; 25-21; 25-19)

Igor Gorgonzola Novara vs Itas Trentino 3-0 (25-23; 25-19; 25-20)

Trasportipesanti Casalmaggiore vs Honda Olivero San Bernardo Cuneo 0-3 (24-26; 16-25; 19-25)

Megabox Savio Vallefoglia vs Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (22-25; 25-18; 22-25; 23-25)

Il Bisonte Firenze vs Roma Volley Club 3-2 (25-22; 25-27; 25-23; 22-25; 15-12)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Novara 15 punti, Conegliano 12*, Milano 11*, Scandicci 10, Pinerolo 9, Firenze 9, Cuneo 7, Vallefoglia 7, Chieri 6*, Roma 5*, Casalmaggiore 4, Bergamo 3, Busto Arsizio 1, Trento 0.

