Hockey ghiaccio: fa festa Bolzano, vanno ko Val Pusteria e Asiago nell’ICE League 2023-2024

Il mercoledì sera della stagione regolare dell’ICE Hockey League 2023-2024 ha regalato alle squadre italiane impegnate nel torneo sensazioni diverse.

Ad esultare infatti è stato il Bolzano, capace di imporsi in casa dell’’EC KAC per 1-2, centrando la sua quinta vittoria consecutiva, mentre per Val Pusteria e Asiago sono arrivate due sconfitte simili.

Entrambe le squadre sono andate ko all’overtime: Val Pusteria in casa dei Graz99ers, con lo score di 3-2, mentre Asiago fra le mura amiche, 3-4, contro il Villach.

Prossime partite in programma, per tutte e tre, previste per venerdì 3 dicembre: Asiago ospiterà l’EC KAC, Bolzano i Red Bull Salzburg e Val Pusteria l’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie.

In classifica, al momento, Val Pusteria continua a lottare per un posto playoff, ora è sesto, con Bolzano in risalita, virtualmente ottavo, e Asiago in 11esima piazza.

Foto: Vanna Antonello