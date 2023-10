Volley femminile, Novara firma la quarta e resta al comando. Busto Arsizio non può nulla in Serie A1

Tutto facile per l’Igor Gorgonzola Novara nell’ultimo match odierno di Serie A1, stanti Milano-Chieri e Conegliano-Roma che andranno in scena il prossimo 22 novembre. La trasferta di Busto Arsizio, con un secco successo per 3 set a 0 nei confronti dell’UYBA Volley, è utile per tenersi il primo posto in classifica dopo quattro giornate.

A livello numerico valgono eccome i 21 punti di Vita Akimova e i 15 di Anne Buijs, sostanzialmente i due terminali di spicco maggiori per quel che riguarda Novara, mentre Busto non va oltre gli 8 di Giuditta Lualdi.

Con la sostanziale gestione Bosetti senza rischi (e con qualche numero), i giochi sono fin troppo facili per l’Igor, che nel primo set è spinta da Buijs sul 4-0 e dalla coppia Akimova-Chirichella sull’8-3. Sostanzialmente basta questo a Novara per arrivare a fine parziale senza rischi (18-25).

Nel secondo la storia è più equilibrata almeno fino alla metà, poi Akimova decide quasi da sola che, in fondo, può bastare così: 17-25. Un bel momento Busto ce l’ha nel terzo set, quando dal 10-12 sale fino al 16-13 con Carletti e Giuliani che sono aiutate da qualche errore di troppo dell’attacco di Novara. Caterina Bosetti, a quel punto, decide di rilanciare le compagne ed è il punto di svolta visto il successo finale. 18-25 17-25 21-25.

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Novara 12, Scandicci 10 punti, Conegliano 9*, Milano 8*, Firenze 7, Vallefoglia 7, Pinerolo 6, Roma 4*, Cuneo 4, Casalmaggiore 4, Chieri 3*, Bergamo 3, Busto Arsizio 1, Trento 0. *= 1 partita in meno.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it