Volley femminile, Antropova show e Scandicci torna in testa alla Serie A1. Sigilli di Firenze e Pinerolo

La Serie A1 di volley femminile è proseguita nel pomeriggio con la disputa di tre partite valide per la quarta giornata. Scandicci rialza prontamente la testa dopo la sconfitta al tie-break rimediata settimana scorsa a Milano e batte Casalmaggiore per 3-1 (25-18; 23-25; 25-14; 25-22), portandosi in testa alla classifica generale con 10 punti e una lunghezza di vantaggio nei confronti di Conegliano e Novara (le Pantere hanno vinto la Supercoppa Italiana ieri pomeriggio e recupereranno nelle prossime settimane, le piemontesi incrociano stasera Busto Arsizio). Prova sopra le righe da parte della scatenata opposto Ekaterina Antropova (25 punti, 5 ace) e della schiacciatrice Zhu Ting (21 punti, 3 muri), mentre tra le fila delle lombarde, ottave in graduatoria, le migliori sono state Elena Perinelli e Roslandy Acosta Alvarado (10 punti a testa).

Secondo successo consecutivo per Firenze, che si è imposta sul campo di Trento per 3-1 (25-18; 25-13; 17-25; 25-21). Le toscane ora issatesi al quinto posto provvisorio in classifica generale, sono state trascinate soprattutto da Mayu Ishikawa (18 punti) e Alexandra Lazic (16), in doppia cifra anche Lina Alsmeier (12). Alle padrone di casa, che restano ancora in fondo alla classifica senza aver raccolto nulla nei primi quattro incontri disputati, non è bastata la tonica Carly Dehoog (20 punti) affiancata da Yana Shcherban (13).

Seconda affermazione stagionale per Pinerolo, impostasi sul campo di Vallefoglia con il punteggio di 3-0 (25-22; 25-18; 25-17). Le piemontesi si issano al settimo posto, a -1 da Firenze e proprio Vallefoglia, grazie soprattutto agli squilli di Adelina Ungureanu (17 punti), Yasmina Akrari (10) e Indre Sorokaite (8). Per la compagine marchigiana non sono state sufficienti la bomber Camilla Mingardi (11 punti) e Maja Aleksic (9), solo 8 marcature per la stella Tatiana Kosheleva (8).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Savino Del Bene Scandicci vs Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (25-18; 23-25; 25-14; 25-22)

Megabox Savio Vallefoglia vs Wash4green Pinerolo 0-3 (22-25; 18-25; 17-25)

Itas Trentino vs Il Bisonte Firenze 1-3 (18-25; 13-25; 25-17; 21-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Scandicci 10 punti, Conegliano 9*, Novara 9*, Milano 8*, Firenze 7, Vallefoglia 7, Pinerolo 6, Roma 4*, Cuneo 4, Casalmaggiore 4, Chieri 3*, Bergamo 3, Busto Arsizio 1*, Trento 0. *= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Sara Esposito