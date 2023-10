Calcio a 5, pari tra Came Treviso e Meta Catania nel posticipo domenicale di Serie A

In attesa della sfida tra Feldi Eboli e Ciampino, che verrà disputata il 7 novembre per gli impegni europei dei campioni d’Italia, si è completato il quarto turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 2023-2024. Questa sera è andato in scena il posticipo domenicale tra Came Treviso e Meta Catania, terminato sullo score di 2-2.

Gli etnei sono stati costretti a rimontare al PalaCicogna. Came che ha tentato di far valere il fattore casa, grazie alle marcature di Japa Vieira nel primo tempo e di Suton nella ripresa. I trevigiani però hanno dovuto prendere atto della verve di Turmena, riferimento assoluto della compagine siciliana.

L’ex L84 ha riaperto i giochi a 4′ dalla conclusione, andando poi a concretizzare la sua doppietta su calcio di rigore. Grande freddezza per lui. Un risultato che, nei fatti, fa perdere posizioni al Meta (dal secondo al quarto posto), alle spalle delle compagini campane, ovvero Sporting Sala Consilina e Sandro Abate.

Foto: Shutterstock