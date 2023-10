Sport in tv oggi (sabato 28 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 28 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio ai motori con le qualifiche del GP del Messico per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Thailandia per la MotoGP, qualifiche e gara-1 del GP di Spagna per la Superbike. Da non perdere la Finale dei Mondiali di rugby tra Sudafrica e Nuova Zelanda. Si entra nel vivo con gli sport invernali: incomincia la Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante femminile a Soelden, ci sarà da divertirsi anche con Skate America per il pattinaggio su ghiaccio e la Coppa del Mondo di short track.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 28 ottobre

00.00 F1 – GP Messico, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

00.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, rhythm dance (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

01.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

03.30 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

03.40 MOTO3 – GP Thailandia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, short program coppie (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

04.25 MOTO2 – GP Thailandia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, short program maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.10 MOTOGP – GP Thailandia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.50 MOTOGP – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.00 TENNIS – WTA Elite Trophy (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Qatar Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

07.00 CRICKET (Mondiali) – Australia-Nuova Zelanda (diretta streaming su Yupp Tv)

07.50 MOTO3 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.15 RALLY – Rally d’Europa, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 11.00 alle ore 12.00; diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 18.00 alle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go e NOW nelle medesime fasce orarie)

08.45 MOTO2 – GP Thailandia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 SUPERBIKE – GP Spagna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Boulder femminile, semifinali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Olympic Channel)

09.30 KARATE – Mondiali, Finali kata e kumite individuale (diretta streaming integrale sul canale YouTube di WKF; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 12.30 alle ore 14.20 e dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW nelle medesime fasce orarie)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soelden, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 MOTOGP – GP Thailandia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – French Open (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 PADEL – World Padel Tour, semifinali a Minorca (diretta tv integrale su Sky Sport 257-258; diretta tv su Sky Sport Tennis fino alle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 CRICKET (Mondiali) – Olanda-Bangladesh (diretta streaming su Yupp Tv)

11.00 NUOTO – Trofeo Città di Firenze, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

11.10 SUPERBIKE – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Europei Under 19) – Italia-Irlanda del Nord (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soelden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League) – Chelsea-Brentford (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CICLOCROSS – Superprestige a Ruddervoorde, gara femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.30 CICLOCROSS – International Cyclocross Increa Brugherio (diretta streaming su Rai Play 3; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.15)

14.00 TENNIS – ATP 500 Vienna, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv). Sinner-Rublev (secondo match dalle ore 14.00 e non prima delle ore 15.30)

14.00 SUPERBIKE – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Almeria-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Como-Catanzaro (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Ospreys-Zebre (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Boulder maschile, semifinali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Olympic Channel)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Como (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Ekipe Orizzonte Catania-Bogliasco, Genova-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 TENNIS – ATP 500 Basilea, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

15.00 CICLOCROSS – Superprestige a Ruddervoorde, gara maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 17) – Italia-Irlanda del Nord (diretta streaming su figc.it)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Darmstadt (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Wolfsburg, Werder Brema-Union Berlino, Borussia Moenchengladbach-Heidenheim, Stoccarda-Hoffenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League) – Arsenal-Sheffield United (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Bournemouth-Burnley (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Active Network-Avellino, Mantova-Sala Consilina, Roma-Cosenza (diretta streaming su Futsal Tv)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby) – Bath-Leicester Tigers (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Parma (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – AlbinoLeffe-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Mantova (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 EQUITAZIONE – Global Champions Tour a Riyadh (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 RUGBY FEMMINILE (WXV 2) – USA-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – Conegliano-Milano (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

17.30 CICLISMO SU PISTA – Champions League a Berlino (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.30; diretta streaming integrale su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play 2; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.30)

18.00 NUOTO – Trofeo Città di Firenze, Finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Verona-Modena (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 KICKBOXING – King of Kings a Bratislava (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Dossobuono-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Salerno, Sassari-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Colonia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Getafe (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Novara (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Fiorenzuola (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Casa Pia (diretta streaming su DAZN)

19.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Lead maschile/femminile, finali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Olympic Channel)

19.00 BOXE – Riunione a Riyadh, main event: Fury vs Ngannou, ore 23.00 circa (diretta streaming su DAZN)

19.30 F1 – GP Messico, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET (Serie A) – Brescia-Taranto (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Oxygen Roma (diretta streaming su LBF)

19.30 SHORT TRACK – Coppa del Mondo a Montreal (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube di ISU)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – San Martino-Virtus Bologna (diretta streaming su LBF)

20.30 BASKET (Serie A) – Sassari-Tortona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Trento-Taranto (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Cuneo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 CALCIO A 5 (Champions League) – Feldi Eboli-Stolitsa Minsk (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Verona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Atalanta Under 23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (Mondiali, Finale) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.15 MMA – Hexagone ad Alkmaar, main event: Aounallah-Cverna (diretta streaming su DAZN)

22.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Skate Canada, free program femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

23.00 F1 – GP Messico, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

