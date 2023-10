LIVE Fury-Ngannou in DIRETTA: il campione del mondo sfida la stella della MMA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il campione WBC dei pesi massimi, Fury, è pronto a confrontarsi con la stella del PFL, Ngannou, in uno scontro che promette scintille tra due colossi degli sport da combattimento.

Il teatro di questa battaglia sarà un ring di boxe, segnando il debutto professionistico di Ngannou in questa disciplina. Tuttavia, l’ex campione dei pesi massimi UFC non è un novizio quando si tratta del ring. Ngannou, infatti, ha radici nelle MMA e ha avuto l’opportunità di allenarsi con la leggenda del pugilato, Mike Tyson, in preparazione per questa sfida. Di fronte a lui, ci sarà Fury, che non mostra segni di cedimento, rimanendo imbattuto in boxe da oltre 15 anni. Il premio in palio non è solo una vittoria, ma il diritto di proclamarsi “Baddest Man on the Planet”: l’uomo più cattivo del mondo.

La main card inizia alle 19:00 con Fury e Ngannou deciso per le 23:40 circa. L’orario può cambiare a seconda della durata degli altri incontri.

Evento: Fury-Ngannou

Data: 28/08/2023

Ore: Inizio verso le ore 23.40

Dove vederla: PPV Dazn.

Main Card:

Tyson Fury vs Francis Ngannou; Pesi massimi

Fabio Wardley vs David Adeleye; Pesi massimi

Joseph Parker vs Simon Kean; Pesi massimi

Arslanbek Makhmudov vs. Junior Anthony Wright; Pesi massimi

Moses Itauma vs Istvan Bernath; Pesi massimi

Carlos Takam vs Martin Bakole; Pesi massimi

Jack McGann vs Alcibiade Duran Galvan; Supermassimi

Foto: Lapresse