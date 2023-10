LIVE Nuova Zelanda-Sudafrica, Finale Mondiali 2023 in DIRETTA: in palio il titolo e il record assoluto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Nuova Zelanda-Sudafrica, match valido per la finale dei Mondiali di rugby 2023. Allo Stade de France di Saint-Denis è giunto il momento della verità, sarà la sfida delle sfide a decidere la nazione che questa sera salirà sul tetto del Mondo!

Il cammino per queste due formazioni non è stato semplice: la Nuova Zelanda ha perso il match inaugurale contro la Francia e ha concluso il gruppo A in seconda posizione, mentre ai quarti di finale ha superato l’Irlanda (28-24) e in semifinale l’Argentina (44-6), il Sudafrica ha invece perso il secondo match contro l’Irlanda e si è piazzata al secondo posto nella Pool B, i quarti di finale, rispettivamente contro Francia (29-28) e contro Inghilterra (16-15) sono invece state due autentiche battaglie. Gli scontri tra All Blacks e Springboks ammontanto addirittura a 105, con la Nuova Zelanda in vantaggio 62-39, quest’anno la situazione è di equilibrio (1-1). Entrambe le squadre possono vantare nella propria bacheca tre titoli iridati, la formazione che solleverà al cielo la Coppa del Mondo questa sera diventerà la più titolata di sempre ai Mondiali. Il Sudafrica proverà ad eguagliare un altro record: in caso di successo gli Sprinboks conquisterebbero il secondo titolo iridato consecutivo, impresa coronata fino a questo momento proprio solo dalla Nuova Zelanda.

Queste le formazioni ufficiali:

SUDAFRICA: Damian Willemse, Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian de Allende, Cheslin Kolbe, Handré Pollard, Faf de Klerk, Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi, Franco Mostert, Eben Etzebeth, Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff.

NUOVA ZELANDA: Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Mark Tele’a, Richie Mo’unga, Aaron Smith, Ardie Savea, Sam Cane, Shannon Frizell, Scott Barrett, Brodie Retallick, Tyrel Lomax, Codie Taylor, Ethan de Groot

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Nuova Zelanda-Sudafrica, match valido per la finale dei Mondiali di rugby 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, meta dopo meta, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00!

