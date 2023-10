LIVE MotoGP, GP Thailandia 2023 in DIRETTA: pole di un Martin imprendibile, Bagnaia in seconda fila. Alle 10.00 la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.36 La sorpresa principale è stata sicuramente quella di Luca Marini che con un gran giro si è avvicinato a Martin. Bagnaia ha limitato i danni: dalla sesta posizione si può fare un’ottima gara avendo un buon ritmo.

6.34 Per Jorge Martin è la quarta pole position stagionale, la tredicesima in MotoGP.

6.32 Questa la classifica del Q2:

1 Jorge MARTIN 89 1:29.287 7 / 8 1:41.565 0.000 0.000 Prima Pramac Racing Ducati 2 Luca MARINI 10 1:29.425 7 / 8 1:52.943 0.138 0.138 Mooney VR46 Racing Team Ducati 3 Aleix ESPARGARO 41 1:29.461 7 / 8 2:00.974 0.036 0.174 Aprilia Racing Aprilia 4 Marco BEZZECCHI 72 1:29.483 7 / 9 1:30.036 0.022 0.196 Mooney VR46 Racing Team Ducati 5 Brad BINDER 33 1:29.496 7 / 8 1:29.822 0.013 0.209 Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 Francesco BAGNAIA 1 1:29.527 6 / 8 1:41.757 0.031 0.240 Ducati Lenovo Team Ducati 7 Alex MARQUEZ 73 1:29.600 3 / 4 1:29.780 0.073 0.313 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 8 Marc MARQUEZ 93 1:29.622 4 / 6 1:46.316 0.022 0.335 Repsol Honda Team Honda 9 Maverick VIÑALES 12 1:29.701 7 / 7 1:29.701 0.079 0.414 Aprilia Racing Aprilia 10 Fabio QUARTARARO 20 1:29.707 7 / 9 1:39.429 0.006 0.420 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 11 Johann ZARCO 5 1:29.923 7 / 9 1:36.890 0.216 0.636 Prima Pramac Racing Ducati 12 Augusto FERNANDEZ 37 1:30.077 6 / 8 1:30.362 0.154 0.790 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

6.31 Bezzecchi è andato lungo e non è riuscito a migliorarsi: è quarto. Bagnaia invece partirà sesto.

6.30 Cosa ha fatto Jorge Martin! 1:29.287! Clamoroso questo giro di Martinator! Marini è secondo a 138 millesimi.

6.28 Bagnaia fa 1:29.527! Il campione del mondo si mette in terza posizione a 44 millesimi da Bezzecchi.

6.27 Bezzecchi! 1:29.483, otto millesimi di vantaggio nei confronti di Martin! Sta facendo un gran giro anche Bagnaia.

6.26 Adesso sono tutti in pista: ci si gioca la pole position a Buriram.

6.25 Il primo a tornare fuori è Binder, poi Bezzecchi, Alex Marquez e Augusto Fernandez.

6.24 Questi i tempi dopo il primo time attack:

1 Jorge MARTIN 89 1:29.491 3 / 4 1:48.938 0.000 0.000 Prima Pramac Racing Ducati 2 Marco BEZZECCHI 72 1:29.658 4 / 4 1:29.658 0.167 0.167 Mooney VR46 Racing Team Ducati 3 Brad BINDER 33 1:29.699 3 / 4 1:56.711 0.041 0.208 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Aleix ESPARGARO 41 1:29.963 3 / 4 1:49.557 0.264 0.472 Aprilia Racing Aprilia 5 Fabio QUARTARARO 20 1:30.034 3 / 4 1:30.111 0.071 0.543 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 6 Francesco BAGNAIA 1 1:30.269 3 / 4 1:48.350 0.235 0.778 Ducati Lenovo Team Ducati 7 Johann ZARCO 5 1:30.443 4 / 4 1:30.443 0.174 0.952 Prima Pramac Racing Ducati 8 Maverick VIÑALES 12 1:30.456 3 / 4 1:51.584 0.013 0.965 Aprilia Racing Aprilia 9 Luca MARINI 10 1:30.541 3 / 4 1:48.302 0.085 1.050 Mooney VR46 Racing Team Ducati 10 Augusto FERNANDEZ 37 1:30.892 3 / 4 1:51.016 0.351 1.401 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM NC Alex MARQUEZ 73 Gresini Racing MotoGP™ Ducati NC Marc MARQUEZ 93 0 / 2 1:48.572 Repsol Honda Team Honda

6.22 Rallenta purtroppo Bagnaia che aveva fatto un primo settore davvero notevole. Dovrà rilanciarsi nella seconda run per centrare la prima fila.

6.20 Monstre il tempo di Jorge Martin! 1:29.491 per lo spagnolo del team Ducati Pramac! Dietro c’è Bezzecchi a 167 millesimi, poi Binder. Bagnaia è sesto.

6.19 1:29.789 per Marco Bezzecchi! Si comincia a viaggiare su tempi notevoli: il Bez ha ottenuto la pole a Buriram lo scorso anno e si vuole ripetere.

6.18 Primo giro cronometrato per Quartararo: 1:30.503. Francese che è battuto subito da Bezzecchi: 1:30.114.

6.16 Tutti in pista, l’unico a rimanere ai box finora è Alex Marquez.

6.15 BANDIERA VERDE! Via al Q2.

6.13 Ci aspetta adesso il Q2 con Bagnaia che può dare del filo da torcere a Martin per la pole: Pecco è sembrato in palla nelle FP2.

6.11 Le qualifiche sono sicuramente il principale aspetto sul quale deve lavorare Fabio Di Giannantonio: quest’anno in gara spesso e volentieri ha mostrato di avere un gran passo, ma partendo sempre dalle retrovie.

6.09 Questi i tempi del Q1:

1 Alex MARQUEZ 73 Q2 1:29.743 8 / 8 1:29.743 0.000 0.000 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 2 Marc MARQUEZ 93 Q2 1:29.830 7 / 8 1:30.437 0.087 0.087 Repsol Honda Team Honda 3 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:29.850 7 / 8 1:30.813 0.020 0.107 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 4 Raul FERNANDEZ 25 1:29.914 6 / 8 1:30.510 0.064 0.171 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 5 Jack MILLER 43 1:30.096 7 / 8 1:30.418 0.182 0.353 Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 Takaaki NAKAGAMI 30 1:30.115 7 / 8 1:39.266 0.019 0.372 LCR Honda Honda 7 Pol ESPARGARO 44 1:30.124 3 / 8 1:55.655 0.009 0.381 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 8 Franco MORBIDELLI 21 1:30.158 7 / 8 1:47.090 0.034 0.415 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 9 Joan MIR 36 1:30.263 7 / 8 1:32.665 0.105 0.520 Repsol Honda Team Honda 10 Miguel OLIVEIRA 88 1:30.442 8 / 8 1:30.442 0.179 0.699 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 11 Enea BASTIANINI 23 1:30.677 8 / 8 1:30.677 0.235 0.934 Ducati Lenovo Team Ducati

6.07 Tredicesimo in gara Fabio Di Giannantonio che dovrà ancora una volta rincorrere. Morbidelli scatterà 18esimo e Bastianini 21esimo.

6.06 Alex Marquez sulla bandiera a scacchi! 1:29.743: miglior tempo e Q2 insieme al fratello Marc Marquez. Di Giannantonio chiude terzo: fuori dal Q2 per soli 20 millesimi.

6.04 Marc Marquez si mette al comando! 1:29.830, appena alle sue spalle c’è Fabio Di Giannantonio: 1:29.850.

6.02 Buon tempo per Raul Fernandez! 1:29.914 e secondo tempo alle spalle di Alex Marquez.

6.01 Tanta melina tra i piloti in pista: Pol Espargarò non vuole dare la scia a Marc Marquez, temendo che gli scippi la posizione.

6.00 Tornano tutti in pista: secondo e decisivo time attack in questo Q1.

5.59 Viste le prestazioni che ha dimostrato di avere la Ducati del Team Gresini ultimamente, l’obiettivo Q2 è tutt’altro che impossibile per Diggia.

5.57 Questi i tempi dopo il primo time attack:

1 Alex MARQUEZ 73 Q2 1:29.892 3 / 3 1:29.892 0.000 0.000 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 2 Marc MARQUEZ 93 Q2 1:30.058 3 / 3 1:30.058 0.166 0.166 Repsol Honda Team Honda 3 Pol ESPARGARO 44 1:30.124 3 / 3 1:30.124 0.066 0.232 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:30.146 3 / 3 1:30.146 0.022 0.254 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 5 Jack MILLER 43 1:30.347 3 / 3 1:30.347 0.201 0.455 Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 Raul FERNANDEZ 25 1:30.423 3 / 3 1:30.423 0.076 0.531 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 7 Takaaki NAKAGAMI 30 1:30.547 3 / 3 1:30.547 0.124 0.655 LCR Honda Honda 8 Franco MORBIDELLI 21 1:30.636 3 / 3 1:30.636 0.089 0.744 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 9 Miguel OLIVEIRA 88 1:30.715 3 / 3 1:30.715 0.079 0.823 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 10 Joan MIR 36 1:33.827 3 / 3 1:33.827 3.112 3.935 Repsol Honda Team Honda 11 Enea BASTIANINI 23 1:33.841 3 / 3 1:33.841 0.014 3.949 Ducati Lenovo Team Ducati

5.55 Marc Marquez si mette in zona Q2! 1:30.058 con un decimo e mezzo di ritardo nei confronti del fratello. Terzo Pol Espargarò, poi c’è Di Giannantonio.

5.54 Alex Marquez abbatte il muro dell’1:30! 1:29.892, vantaggio di due decimi e mezzo sul compagno di squadra Di Giannantonio.

5.53 I primi ad arrivare sul traguardo sono i piloti del Team Gresini: 1:30.197 per Alex Marquez e 1:30.517 per Fabio Di Giannantonio.

5.52 Tutti in pista per far registrare i primi giri.

5.51 Via alle qualifiche! Comincia il Q1.

5.49 Questi i piloti che prenderanno parte al Q1: Morbidelli, Bastianini, Fernandez, Nakagami, Mir, Miller, Pol Espargarò, Di Giannantonio, Alex e Marc Marquez, Oliveira.

5.47 Ottimo questo turno di libere da parte di Pecco Bagnaia che si è migliorato durante l’ultimo tentativo, inserendosi in terza posizione. Molto competitivo anche sul giro secco il campione del mondo questo fine settimana.

5.44 Questi i tempi cronometrati di questa sessione:

1 Maverick VIÑALES 1:30.550 5 / 14 1:31.984 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Aleix ESPARGARO 1:30.591 14 / 14 1:30.591 0.041 0.041 Aprilia Racing Aprilia 3 Francesco BAGNAIA 1:30.598 15 / 15 1:30.598 0.007 0.048 Ducati Lenovo Team Ducati 4 Fabio QUARTARARO 1:30.617 13 / 15 1:51.957 0.019 0.067 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 5 Miguel OLIVEIRA 1:30.660 15 / 16 1:51.075 0.043 0.110 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 6 Marco BEZZECCHI 1:30.764 7 / 14 1:31.083 0.104 0.214 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Johann ZARCO 1:30.795 13 / 13 1:30.795 0.031 0.245 Prima Pramac Racing Ducati 8 Jorge MARTIN 1:30.809 11 / 14 1:31.553 0.014 0.259 Prima Pramac Racing Ducati 9 Fabio DI GIANNANTONIO 1:30.817 8 / 9 1:59.280 0.008 0.267 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 10 Alex MARQUEZ 1:30.822 5 / 15 1:51.264 0.005 0.272 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 11 Brad BINDER 1:30.964 11 / 16 1:31.232 0.142 0.414 Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 Pol ESPARGARO 1:30.966 4 / 11 1:45.628 0.002 0.416 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 13 Jack MILLER 1:30.996 16 / 16 1:30.996 0.030 0.446 Red Bull KTM Factory Racing KTM 14 Marc MARQUEZ 1:31.008 6 / 14 1:32.837 0.012 0.458 Repsol Honda Team Honda 15 Luca MARINI 1:31.023 14 / 15 1:31.162 0.015 0.473 Mooney VR46 Racing Team Ducati 16 Raul FERNANDEZ 1:31.175 10 / 14 1:49.225 0.152 0.625 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 17 Franco MORBIDELLI 1:31.216 13 / 15 2:01.484 0.041 0.666 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 18 Takaaki NAKAGAMI 1:31.231 8 / 16 1:52.198 0.015 0.681 LCR Honda Honda 19 Joan MIR 1:31.282 11 / 14 1:31.435 0.051 0.732 Repsol Honda Team Honda 20 Augusto FERNANDEZ 1:31.342 10 / 15 1:40.388 0.060 0.792 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 21 Enea BASTIANINI 1:31.391 11 / 11 1:31.391 0.049 0.841 Ducati Lenovo Team Ducati

5.42 SI CHIUDONO LE FP2! Bandiera a scacchi: due Aprilia sono al comando anche in questo turno.

5.41 Bezzecchi ha mollato la presa, mentre Aleix Espargarò si mette in seconda posizione a 41 millesimi: doppietta con il compagno di squadra Maverick Vinales.

5.40 Gran primo settore per Bezzecchi che potrebbe fare un giro molto interessante.

5.39 Zarco al primo vero tempo cronometrato in inserisce in decima posizione.

5.37 Quartararo fa un passo avanti e si mette secondo a 67 millesimi da Vinales, poi c’è Oliveira staccato di poco più di un decimo dal leader.

5.35 Martin sale in terza posizione a 259 millesimi, Bagnaia quinto a 269 millesimi: i due contendenti del Mondiale divisi da soli 10 millesimi.

5.33 Parte anche il primo giro in quest’ultima run di Jorge Martin: entra nel vivo quest’ultima sessione di prove libere.

5.32 Siamo entrati negli ultimi dieci minuti e comincia adesso il tentativo per Bagnaia.

5.30 L’unico che sta girando in pista è Fabio Di Giannantonio che si migliora e balza in terza posizione a 267 millesimi da Vinales.

5.28 Adesso sono rientrati tutti ai box: negli ultimi minuti tutti si cimenteranno in un breve time attack.

5.26 Sono piuttosto lontano Luca Marini ed Enea Bastianini, ma in diversi non stanno spingendo, come Jack Miller e Johann Zarco.

5.24 Questa la classifica provvisoria:

1 Maverick VIÑALES 12 1:30.550 5 / 7 1:32.175 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Marco BEZZECCHI 72 1:30.764 7 / 7 1:30.764 0.214 0.214 Mooney VR46 Racing Team Ducati 3 Alex MARQUEZ 73 1:30.822 5 / 8 1:31.031 0.058 0.272 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 4 Fabio QUARTARARO 20 1:30.866 7 / 7 1:30.866 0.044 0.316 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 5 Miguel OLIVEIRA 88 1:30.963 7 / 7 1:30.963 0.097 0.413 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 6 Pol ESPARGARO P 44 1:30.966 4 / 7 1:52.114 0.003 0.416 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 7 Jorge MARTIN 89 1:30.982 5 / 7 1:31.228 0.016 0.432 Prima Pramac Racing Ducati 8 Marc MARQUEZ 93 1:31.008 6 / 7 1:32.373 0.026 0.458 Repsol Honda Team Honda 9 Francesco BAGNAIA 1 1:31.037 7 / 7 1:31.037 0.029 0.487 Ducati Lenovo Team Ducati 10 Brad BINDER P 33 1:31.068 6 / 7 2:00.742 0.031 0.518 Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 Aleix ESPARGARO 41 1:31.070 5 / 7 1:33.818 0.002 0.520 Aprilia Racing Aprilia 12 Franco MORBIDELLI 21 1:31.278 4 / 7 1:35.619 0.208 0.728 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 13 Raul FERNANDEZ P 25 1:31.348 4 / 7 1:49.013 0.070 0.798 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 14 Joan MIR 36 1:31.396 5 / 7 1:33.767 0.048 0.846 Repsol Honda Team Honda 15 Enea BASTIANINI 23 1:31.572 6 / 7 1:31.671 0.176 1.022 Ducati Lenovo Team Ducati 16 Takaaki NAKAGAMI 30 1:31.734 7 / 7 1:31.734 0.162 1.184 LCR Honda Honda 17 Jack MILLER P 43 1:31.735 6 / 7 1:52.241 0.001 1.185 Red Bull KTM Factory Racing KTM 18 Augusto FERNANDEZ 37 1:31.831 5 / 7 1:32.263 0.096 1.281 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19 Luca MARINI 10 1:31.837 6 / 6 1:31.837 0.006 1.287 Mooney VR46 Racing Team Ducati 20 Johann ZARCO 5 1:31.891 7 / 7 1:31.891 0.054 1.341 Prima Pramac Racing Ducati 21 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:32.354 2 / 4 6:35.961 0.463 1.804 Gresini Racing MotoGP™ Ducati

5.22 Bezzecchi si avvicina ulteriormente a Vinales: soli due decimi di distacco.

5.21 Bagnaia che occupa in questo momento la decima posizione ex-aequo con Aleix Espargarò.

5.20 Bezzecchi si migliora nettamente e si infila in terza posizione con un distacco di 334 millesimi da Viñales.

5.19 Gran giro di Maverick Viñales: 1:30.550. Un’Aprilia che si conferma essere competitiva sul giro secco durante questo weekend.

5.17 Tempi che si abbassano sotto l’1:31: 1:30.906 per Quartararo che anticipa di sei centesimi Pol Espargarò. Poi Marc Marquez e Martin.

5.16 Marc Marquez mantiene la scia di Bagnaia: sempre francobollato il Cabroncito che ha interesse anche a studiare la Ducati.

5.15 1:31.599 per Alex Marquez che si mette in testa.

5.14 Tempi che sono ancora piuttosto alti: 1:31.788 per Aleix Espargarò che è in testa, dietro Martin e Bagnaia staccati rispettivamente di due decimi e mezzo e quattro decimi e mezzo.

5.12 Ieri Martin è stato un vero e proprio razzo nelle pre-qualifiche, salvo poi cadere nel finale, ma comunque registrare il primo tempo cronometrato.

5.10 BANDIERA VERDE! Via alle FP2 di MotoGP.

5.07 Bagnaia che ieri ha dichiarato la competitività delle Aprilia ufficiali di Espargarò e Vinales: chissà che non possano essere le principali sorprese di questo fine settimana.

5.01 Fondamentale per Bagnaia aver evitato il passaggio dal Q1 come successo negli ultimi due GP: il venerdì è stato sicuramente più positivo e potrà arrivare più pronto già per la Sprint Race.

4.56 Questa la classifica delle pre-qualifiche di ieri, con i primi 10 direttamente qualificati per il Q2:

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3

4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

15 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

4.52 Lo scorso anno la pole position andò appannaggio di Marco Bezzecchi che riuscì a partire davanti a tutti anche quando era in Moto3. Non sarà semplice ripetersi per il pilota Mooney VR46 viste le difficoltà fisiche dopo la frattura della clavicola.

4.48 Si corre a Buriram nel Motomondiale dal 2018: quella di quest’anno è la quarta edizione, viste le due cancellazioni del 2020 e 2021 a causa della pandemia. Finora si registrano solo vittorie iberiche: due volte Marc Marquez e Miguel Oliveira lo scorso anno.

4.44 Alle 5.10 sono in programma le FP2, mentre alle 5.50 le qualifiche: saranno sessioni importantissime in vista della Sprint Race delle 10.00 di questa mattina e la gara lunga di domani mattina.

4.40 Buongiorno a tutti i mattinieri amici di OA Sport e gli appassionati di motori, benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP2 e delle qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Thailandia 2023.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP della Thailandia, 17° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Buriram sarà un sabato particolarmente intenso, caratterizzato da prove libere, qualifiche e Sprint Race. In buona sostanza, non saranno ammessi errori.

Francesco Bagnaia si presenta al via di questo fine-settimana da leader del campionato. Dopo quanto accaduto in Australia, Pecco ha portato il proprio margine di vantaggio nei confronti dello spagnolo Jorge Martin a 27 lunghezze, ma i giochi sono ancora aperti. Martin, nel day-1 thailandese, ha fatto vedere grande velocità. Lo sta a testimoniare il miglior crono nelle Pre-qualifiche di ieri.

Bagnaia, comunque, è riuscito a rientrare nel novero dei piloti della Q2 odierna, potendo quindi impostare il proprio lavoro in maniera diversa dalle ultime uscite. Saranno i dettagli a decidere le sorti del time-attack e a proiettare i centauri alla Sprint. In questo contesto, da capire chi riuscirà a inserirsi tra i duellanti di questo campionato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP della Thailandia, 17° appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 05.10 italiane con le prove libere 2, a seguire le qualifiche. La Sprint Race inizierà dalle 10.00 italiane. Buon divertimento!

