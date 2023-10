LIVE Superbike, GP Spagna 2023 in DIRETTA: Superpole e gara-1, Bautista per chiudere i conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della SuperPole e di gara-1, segmenti validi per il GP della Spagna, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Superbike.

Non sarà una giornata come le altre, in quanto il leader della classifica Alvaro Bautista avrà il match point per conquistare il titolo. Al pilota dell’Aruba Racing Ducati mancano infatti soltanto due punti per raggiungere l’aritmetica e mettersi in tasca il secondo successo consecutivo.

Ma sono tanti i protagonisti a voler fare bene sul circuito andaluso. In primis Toprak Razgatlioglu, di fatto l’unico ad aver impensierito in più occasioni Bautista, dimostrando grande carattere e personalità. Fari puntati poi su Jonathan Rea, oltre che sugli italiani con ambizione di podio come Michael Ruben Rinaldi, Andrea Locatelli, Axel Bassani e Danilo Petrucci.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della SuperPole e della gara-1 del GP di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2023. Giro dopo giro, tempo dopo tempo, staccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 11:10 con la SuperPole. Gara-1 è invece pianificata alle 14:00.

Foto: Live Photo Sport