Fury-Ngannou oggi in tv, pesi massimi boxe: orario, programma, tv, streaming

Oggi sabato 28 ottobre (attorno alle ore 23.00 italiane) va in scena il grande incontro di boxe tra Tyson Fury e Francis Ngannou. A ospitare l’attesissimo match di pugilato sarà Riyad (Arabia Saudita). Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi incrocerà i guantoni con l’ex Campione del Mondo di MMA (arti marziali miste), al suo esordio assoluto in questa disciplina. Il fuoriclasse britannico non metterà in palio la propria cintura e partirà con tutti i favori del pronostico contro il franco-camerunense.

Tyson Fury tornerà a combattere dopo undici mesi di assenza: lo scorso 3 dicembre il ribattezzato The Gypsy King difese la cintura mandando al tappeto Derek Chisora nel corso della decima ripresa e confermò la propria imbattibilità: 33 vittorie e 1 pareggio (contro Deontay Wilder) in 34 incontri disputati. Francis Ngannou ha lasciato l’universo UFC difendendo la cintura della categoria regina contro Ciryl Gane il 22 gennaio 2022 e ora il rinominato The Predator inseguirà una nuova magia. La cintura iridata non sarà messa in palio.

Tyson Fury farà leva sul suo proverbiale jab e sull’agilità di gambe, sfruttando anche 13 centimetri in più di altezza (206 cm contro 193 cm) e un allungo leggermente superiore. Ngannou dovrà cercare di puntare sulla potenza e sulla capacità di pressare, ma questa volta potrà affidarsi esclusivamente ai pugni e al combattimento in piedi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fury-Ngannou, match di boxe nella categoria dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.. Gli orari sono italiani (in Arabia Saudita sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FURY-NGANNOU OGGI

Sabato 28 ottobre

Ore 23.00 circa Tyson Fury vs Francis Ngannou, pesi massimi (senza cinture in palio) – Diretta streaming su DAZN

La riunione inizierà alle ore 19.00 e nell’ordine si disputeranno i seguenti incontri prima del main event:

Jack McGann vs Alcibiade Duran Galvan, pesi superwelter

Carlos Takam vs Martin Bakole, pesi massimi

Moses Ituma vs Istvan Bernath, pesi massimi

Asrlanbek Makhmudov vs Junior Anthony Wright, pesi massimi

Joseph Parker vs Simone Kean, pesi massimi

Fabio Wardley vs David Adeleye, pesi massimi

PROGRAMMA FURY-NGANNOU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati (in pay per view: è previsto un costo aggiuntivo oltre all’abbonamento mensile).

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse