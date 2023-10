LIVE F1, GP Messico 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, gli orari di giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Messico 2023, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa in vista di una bagarre per la pole position non così scontata, in base ai riscontri delle prime libere.

Max Verstappen resta il favorito principale sul giro secco, ma con poco margine sulla concorrenza e quindi senza possibilità di sbagliare. Gli avversari più temibili dell’olandese saranno con ogni probabilità in qualifica la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris, ma non vanno escluse dalla lotta anche l’altra Red Bull di Sergio Perez e le Mercedes.

Lewis Hamilton in particolare ha evidenziato un ritmo davvero notevole con gomme usate e a serbatoi pieni, mentre in qualifica potrebbe pagare dazio almeno in ottica prima fila. Da non sottovalutare ovviamente Carlos Sainz con la Rossa ed il rookie australiano Oscar Piastri con la McLaren, entrambi in difficoltà ieri nel confronto con i rispettivi compagni di squadra.

Si comincia alle ore 19.30 italiane con l’inizio della terza e ultima sessione di prove libere della Formula Uno a Città del Messico, mentre le qualifiche scatteranno alle 23.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse