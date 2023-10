LIVE Sinner-Rublev, ATP Vienna 2023 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per il 4° posto nel ranking e nella Race!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche/i di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Sinner-Rublev, seconda stellare semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. Partita cruciale in questo scorcio di fine stagione per l’altoatesino, che si gioca il quarto posto nel ranking e nella Race to Turin proprio con il russo. Sono cinque i precedenti tra i due giocatori, che si sono scontrati per la prima volta proprio in questo torneo negli ottavi nel 2020. Sinner è avanti 3-2 nel compute delle sfide contro Rublev (entrambe le vittorie del russo sono arrivate per ritiri di Jannik) in palio un posto in finale contro il vincente di Medvedev-Tsitsipas.

Jannik Sinner sta definitivamente entrando nel gotha del tennis mondiale. L’azzurro nella trasferta cinese ha vinto a Pechino battendo in sequenza Alcaraz e Medvedev, si è arreso a Shelton a Shanghai e si è arrampicato fino al quarto posto della classifica ATP. Il classe 2001 ogni torneo che gioca fa un passo avanti sotto il profilo di quella completezza del gioco che è sempre più sofisticato e vicino al compimento definitivo. Inizia quest’ultimo fondamentale scrocio di stagione per Sinner proprio da Vienna, un mese intensissimo che si chiuderà con ATP Finals e Davis a Malaga. Nella capitale austriaca Jannik all’esordio si è preso la rivincita su Shelton (7-6 7-5), al secondo turno ha vinto l’ennesimo derby contro Lorenzo Sonego 6-2 6-4, dimostrando una maturità nel gestire la partita dei grandi campioni. Nei quarti di ieri sera il n.4 a livello ATP ha sciorinato un’altra prestazione maiuscola vendicandosi della sconfitta di due anni fa contro l’istrionico Tiafoe battendolo per . Quest’oggi si alza ulteriormente il livello, e per Jannik questo scontro diretto è una sfida da non fallire.

Andrey Rublev, numero 5 del ranking ATP, sta disputando un’annata di pregevole livello; 51-21 il saldo di vittorie-sconfitte in postivo, con in bacheca i due titoli vinti a Bastad e soprattutto nel Masters 1000 di Montecarlo. Il russo è in ottima condizione fisica, come dimostra la finale raggiunta a Shanghai, ma continua ad essere vulnerabile mentalmente proprio come quella partita in Cina con Hurkacz ha dimostrato. Il russo è il rivale diretto per Sinner per la quarta posizione nella race (fondamentale per il sorteggio dei gironi delle Finals) e anche per il quarto posto di fine anno nel ranking ATP, dunque lo scontro diretto di oggi ci dirà molto su quello che sarà questo rush finale di stagione. Rublev a Vienna ha esordito battendo 7-6 6-4 l’australiano Poporyn prima di interrompere il percorso di Matteo Arnaldi agli ottavi con un 7-5 6-3 in meno di novanta minuti; mentre Andrey ieri sera ha dovuto sudare parecchio per battere Zverev, che dopo aver incassato un 6-1 nel primo set ha vinto il secondo al tie-break e si è arreso al terzo per 6-3.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sinner-Rublev, semifinale del torneo ATP 500 di Vienna. Scontro diretto per quarto posto nel ranking e nella race, con il russo che ha già vinto su questi campi nel 2020 (in finale contro Sonego) mentre l’azzurro vanta come miglior risultato la semifinale del 2021. Sinner e Rublev scenderanno in campo come secondo match a partire dalle 14.00, alla conclusione della prima semifinale tra Medvedev e Tsitsipas, ma comunque non prima delle 15.30. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

