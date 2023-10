Sport in tv oggi (martedì 31 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 31 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano l’Eurolega di basket con l’impegno dell’Olimpia Milano contro il Maccabi: serve una vittoria alla compagine meneghina per non compromettere subito l’intera stagione. Fari puntati poi sulle due semifinali della Supercoppa Italiana di volley: nella prima si affronteranno Trento e Perugia, mentre nella seconda Piacenza e Civitanova.

Nel pomeriggio grande attenzione ci sarà sul match di Nations League di calcio femminile tra l’Italia di Andrea Soncin e la Svezia, mentre a Parigi-Bercy ci sarà l’esordio di Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Vienna, nel torneo di doppio in coppia con Stan Wawrinka. Affascinante sarà la sfida con i duo serbo composto da Miomir Kecmanovic e soprattutto Novak Djokovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 31 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 31 ottobre

11.00 Snooker, Scottish Open: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Parigi-Bercy: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 19.25, Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner/Wawrinka vs Djokovic/Kecmanovic 3° incontro non prima delle 15.30)

15.00 Calcio, Coppa Italia: Cremonese-Cittadella – Diretta tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity.

17.30 Volley, semifinale Supercoppa Italia: Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv.

18.00 Calcio, Coppa Italia: Salernitana-Sampdoria – Diretta tv su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity.

18.00 Basket, Champions League: Tofas-Tortona – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.30 Basket, EuroCup: Cedevita-Olimpija – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.30 Calcio femminile, Nations League: Svezia-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay.

20.00 Basket, EuroCup: Trento-Telekom – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio-Lione – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Basket, EuroCup: Joventut-Hamburg – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Volley, semifinale Supercoppa Italiana: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Alessandria-Atalanta U23 – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Bologna-Hellas Verona – Diretta tv sul 20 Mediaset, in streaming su Mediaset Infinity.

23.00 Tennis, WTA Finals 2023: fase a gironi – Diretta tv su SuperTennis, RaiSport HD dalle 23.20, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, RaiPlay3 dalle 23.00, WTA Tv.

Foto: Claudio Degaspari // Ciamillo-Castoria