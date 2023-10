LIVE Piacenza-Civitanova, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: seconda semifinale, Romanò sfida Zaytsev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Piacenza-Civitanova, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2023. Al Biella Forum è preannunciato grande spettacolo per conquistare la prima Finale stagionale, che mette in palio il titolo della Supercoppa Italiana 2023/2024. A darsi battaglia nella seconda semifinale sono Piacenza, vincitrice lo scorso anno in Coppa Italia, e Civitanova, finalista scudetto la passata stagione.

La Gas Sales Volley di Piacenza vuole dare seguito a quanto di buono messo in mostra nella scorsa Coppa Italia, quando trascinata dalle proprie punte di diamante ha conquistato, a sorpresa, il titolo, battendo Perugia e Trento. I Piacentini proveranno a ripetersi in questa circostanza, affidando le loro speranze nelle mani di Yuri Romanò, Yoandy Leal e Robertlandy Simon.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Cucine Lube Civitanova. I marchigiano vogliono riscattarsi dopo una stagione conclusa con 0 titoli, nonostante la finale scudetto, persa contro Trento, e l’ultimo atto nella Supercoppa, contro Perugia. Per ritornare ad alzare un trofeo Gianlorenzo Blengini si affiderà ad Ivan Zaytsev, Fabio Balaso e Luciano De Cecco, capitano della squadra.

Gli emiliani sono partiti benissimo in quest’inizio di stagione, trovandosi al primo posto in Superlega dopo due giornate, a pari punti con Perugia. I piacentini hanno sconfitto sia Padova che Milano con il massimo scarto, dimostrando di essere già in ottima forma. Partenza a rilento per Civitanova, che ha perso 3-0 all’esordio contro Monza, prima di riscattarsi contro Padova.

In questa competizione i marchigiani si sono già imposti 4 volte, 2006, 2008, 2012 e 2014, mentre Piacenza è alla prima storica partecipazione. La sfida tra Piacenza e Civitanova andrà in scena al Biella Forum alle 20.30 e sarà visibile su Rai Sport. La copertura streaming dell’evento è affidata a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Piacenza-Civitanova, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley, dalle 20.30 con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/Martina Rampon